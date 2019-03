Cáceres Llica y vicegobernador de Arequipa siguen con su guerra abierta

Arequipa. El jueves pasado, el gobernador Elmer Cáceres Llica rompió su silencio ante la prensa. Aprovechó para atacar directamente a su vicegobernador Walter Gutiérrez. Cáceres Llica insinuó que su socio político estaría conspirando un complot en su contra. Gutiérrez ha señalado que iniciará medidas legales contra el gobernador.

"Me reuní con el gobernador del Callao, quien su vicegobernador estaba planeando matarlo, entonces yo tengo temor de que a veces quieren el poder para hacer otras cosas. Quiero que entienda el vicegobernador que yo he sido elegido por el pueblo y solo el pueblo me puede sacar", dijo Cáceres Llica.

Además de eso, cuestionó el trabajo de Gutiérrez, calificándolo de ocioso y señalando que "haga algo por la vida".

Enterado de las declaraciones de Cáceres Llica, Gutiérrez ha anunciado que iniciará medidas legales. "El lunes voy a presentar una denuncia por difamación. Está diciendo que yo quiero matarlo y no es así. Yo no quiero sacarlo del cargo", indicó.

El vicegobernador además indicó que no tiene nada que hacer debido a que Cáceres Llica le ha quitado todas sus funciones. "El anterior vicegobernador (Víctor Raúl Cadenas) tenía a su cargo los temas de los terrenos del puente Chilina, la Procuraduría Regional y algunas comisiones. Esas funciones ahora han sido designadas a otros funcionarios", contó Gutiérrez.

El vicegobernador se queja de que le han reducido el personal al mínimo y que lo tienen aislado. "Y encima tengo que atender a toda la gente que viene porque Cáceres Llica nunca está en la región", dijo.