“Llevan al Ejército, pero no generan actividades alternas”

¿Podría estallar un conflicto social en Madre de Dios contra la operación "Mercurio 2019"?

El negocio de la minería ilegal involucra a 35 mil personas en Inambari. Y lo que está sucediendo aquí es el efecto globo. En territorios de Tambopata, donde nunca hubo minería, está rebrotando esta actividad. Los del Gobierno llevan al Ejército (a La Pampa, Madre de Dios), pero no generan actividades alternas. Ni los están empadronando.

El Ejecutivo dice que para reforestar La Pampa invertirá S/ 250 millones, ¿es suficiente?

Es suficiente si hay planificación. Si invierto S/ 100 millones, mínimo debería tener un expediente técnico aprobado sobre lo que pienso hacer.

Pero Serfor está haciendo los estudios correspondientes para reforestar el territorio.

Sí, pero desaprovechando a aliados importantes.

¿Cómo quienes?

Hay un científico importante, se llama Francisco Román, del Centro de Innovación de Tecnología y Ciencia. Con esta ONG podemos producir 100 mil plantaciones en mi distrito.

¿Con qué tipo de plantas?

Con pacacho, caoba, bolaina; etc. Especies que crecen rápido, pero que antes eran para otro tipo de selva. Sin embargo, esta ONG realizó un estudio para sembrar en La Pampa. Incluso han descubierto cómo recuperar las aguas contaminadas con mercurio. Y no entiendo por qué el Gobierno no los llama a ellos.

¿Se ha reunido con la nueva ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, quien visitó La Pampa hace unas semanas para revisar el operativo?

Al momento no hemos cruzado palabras. Por ejemplo, la invitación de ahora en el Muni-Ejecutivo es para alcaldes provinciales. He llegado por mi propia iniciativa para hablarles de La Pampa.

Me imagino que sí dialogó con el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, sobre la intervención a La Pampa.

Él sí tiene acercamiento con ellos (los del Ejecutivo). Hablamos algo, pero no abiertamente.

¿Y su comuna qué hace al respecto?

Hemos instalado una oficina de catastro. Ahí cuantificamos que toda el área deforestada es de 16 mil hectáreas.

En el gobierno de Ollanta Humala también hubo una intervención en Madre de Dios, pero no tuvo éxito. ¿Se repetirá la historia?

Claro, fíjate. Ahí desplegaron 1.500 efectivos, reventaron motores y sacaron a la gente. Dijeron que iban a invertir S/ 100 millones en un proyecto especial. Se está configurando el mismo escenario. El Ejecutivo va a invertir, dicen, en productos alternativos. Yo, sin ser especialista, tengo la lógica de que si deseo hacer algo, primero debo tener un plan para sustituir la actividad económica.❖