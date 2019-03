Ministro de Justicia no tiene responsabilidad en acuerdo con Odebrecht [VIDEO]

Durante la sesión del Pleno, el congresista de Peruanos Por el Kambio, Jorge Meléndez, argumentó que no estaba de acuerdo con interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, debido a que este no tiene responsabilidad en el acuerdo suscrito con Odebrecht.

Meléndez recordó que quienes están a cargo del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht son los fiscales y el procurador del caso Lava Jato, quienes gozan de independencia y autonomía.

“Causa sorpresa que algunos parlamentarios que han sido procuradores y han exigido que la Procuraduría tenga absoluta autonomía e independencia, ahora, quieren que el ministro de Justicia intervenga en un caso que no es de su competencia. Eso sí sería una clarísima interferencia política en una decisión autónoma y ameritaría una interpelación”, aseveró.

Además, mencionó que el monto de la reparación civil que pagará Odebrecht fue calculada con la ley aprobada por la mayoría fujimorista, durante el periodo 2018, presidido por Luis Galarreta.

“En este caso, hay autonomía funcional del procurador y, ¿quién señala el camino para llegar a un monto de reparación civil? Justamente el proyecto de ley que ha sido mejorado por los colegas de Fuerza Popular”, recordó.

“Yo recuerdo ese momento, cuando votamos por el proyecto, ellos decía que tenían el proyecto mejorado. Ese proyecto nos ha señalado el camino para llegar a un monto de reparación civil y ahora ya no quieren aceptar”, añadió.

En ese sentido, el oficialista destacó que el Poder Judicial es el encargado de verificar que el acuerdo con Odebrecht se haya hecho con total legalidad.

“El control de legalidad lo hace el Poder Judicial, por lo tanto el caso aún no ha terminado. No entiendo cómo podemos pedir una interpelación a un ministro cuando no es su tema de competencia”, explicó.

De igual manera, el legislador de la Bancada Liberal, Gino Costa, enfatizó que en la suscripción del acuerdo intervino el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien, si bien dirige un despacho que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, goza de autonomía y no recibe indicaciones de Vicente Zeballos.

“No debemos adelantar opinión ni pedir responsabilidad que no le compete al ministro de justicia”, manifestó Costa, quien agregó que es el juez a cargo de controlar la legalidad del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht el que debe pronunciarse.