Yonhy Lescano y testigos de denuncia de acoso declararán ante Ética este jueves

La Comisión de Ética del Congreso reunirá a Yonhy Lescano y a todos los testigos involucrados en la denuncia de acoso sexual que pesa en contra del legislador. En la audiencia, que comenzará a las 10:30 a.m., participarán los exmiembros de seguridad y el periodista Erick Sánchez.

Los policías José Sánchez y Hebert Salazar, quienes brindaban seguridad al parlamentario de Acción Popular, asistirán a brindar sus manifestaciones ante la comisión del Congreso de la República que lidera la congresista Janet Sánchez.

Lescano, desde el día en que se reveló que sería el responsable de enviar los mensajes con contenido sexual a la periodista que lo denunció, sostuvo que su personal de seguridad fueron los que se "descuidaron" del celular del que se enviaron los chats.

Los agentes cuando fueron interrogados por la Policía Nacional, negaron que hayan manipulado el celular del acciopopulista.

El periodista Erick Sánchez también se presentarán en la comisión para dar su manifestación, al ser quien denunció en las redes sociales el presunto hecho de acoso sexual.

Cabe mencionar de la periodista denunciante fue invitada pero ella no está en obligación de asistir. La abogada de la presunta víctima, Brenda Álvarez, anunció días antes que la periodista no participará de la audiencia para no exponerla a una situación revictimizante.

La presidenta de la comisión, Janet Sánchez, aseguró que también participará el acusado, Yonhy Lescano. Sin embargo, señaló que si él solo se limita a dar su descargo en la audiencia les "ayudaría mucho", por "aportar a guardar tranquilidad y no crear un clima de espectáculo" en la sesión.

La Comisión de Ética luego de este jueves 14, al recibir las declaración de las partes, tendrá cinco días hábiles para presentar el informe final que será el 21 de marzo