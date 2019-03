A favor y en contra de nuevo premier Salvador del Solar

Las autoridades y funcionarios de Cusco y Arequipa se pronunciaron sobre la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, y el nuevo gabinete ministerial.

El congresista por Cusco, Armando Villanueva, sostiene que es un desacierto del presidente Martín Vizcarra haber elegido a Del Solar como el nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya que no cuenta con el perfil.

"El premier debería tener el dominio de la política de gobierno y un dominio casi integral de los problemas principales del país y sus posibles soluciones. Es algo que hasta el momento el gobierno no lo hizo, sea cual fuese el premier y los ministros y sobre todo si estos se van cambiando cada cierto tiempo, sin haber asumido las decisiones que necesita el país”, señaló.

Villanueva sostiene que el nuevo premier, cuando se desempeñó en el cargo de ministro de Cultura, no tuvo una destacada labor, no demostró eficiencia en el logro de los objetivos y la protección del patrimonio.

“No conozco mayor referencia de Salvador que el haber sido actor y luego ministro de Cultura y en este ministerio tuvo muchas limitaciones, no tuvo logros. En el caso de Cusco, él (Del Solar) no tuvo un gesto para que los recursos conseguidos por el ingreso a Machupicchu, camino Inca y otros no sean centralizados”.

De una opinión contraria fue el alcalde provincial Víctor Boluarte Medina, quien sostiene que el nuevo premier debe priorizar el diálogo con las autoridades y atender los acuerdos del Muni Ejecutivo.

En Arequipa, el subgerente de Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Nilo Cruz, saludó la designación de Salvador Del Solar como nuevo premier. “La cultura era la quinta rueda del coche, estamos recuperando espacio, no se puede concebir el desarrollo del país si no se piensa en la cultura”, señaló, haciendo referencia al antiguo cargo que tenía Del Solar como ministro de Cultura.