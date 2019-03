“El Congreso también tendrá sus propuestas de reforma política”

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que el Legislativo hará su propia propuesta de reforma política, aparte de la que afina el gobierno. Este mes, tiene en agenda la recomposición de comisiones, en las que Fuerza Popular perdería peso, y el caso de Kenji Fujimori.

Muchos se preguntan qué pasó con usted que era un duro del fujimorismo y hoy parece opositor a este. ¿Qué responde?

Que mi lealtad siempre estará con el país. Cuando asumí como presidente del Congreso tuve muy claro que mi función era trabajar para recuperar la confianza del pueblo en el Congreso y sacar adelante leyes y reformas que beneficien a los peruanos. Yo siento que otros han traicionado esos principios.

¿Eso implicaba un enfrentamiento al fujimorismo?

No me he enfrentado al fujimorismo, tomé decisiones en un marco de Estado de derecho, como ejecutar la sentencia del TC sobre nuevas bancadas. Mi responsabilidad es respetar fallos de organismos autónomos.

¿Ellos no han entendido?

Lo que pasa es que muchos en esa bancada confunden independencia de poderes con enfrentamiento de poderes.

¿No estuvo en esa línea?

Como vocero, transmitía las decisiones de la bancada. Mi posición, a veces discrepante, la daba al interno pero tenía que respetar estas decisiones. Cuando vi que no iba a tener la independencia para manejar el Congreso, solicité mi licencia.

¿Cómo es su relación con el presidente Martín Vizcarra?

Desde el primer día, he dado un giro a las relaciones entre ambos poderes del Estado y he intentado construir una relación de cooperación y respeto mutuo con el Ejecutivo para trabajar juntos en solucionar los problemas pendientes y manejar un clima de estabilidad.

¿Qué le ve de bueno a Vizcarra? ¿Qué de malo?

No voy a calificar su gestión. No comparto sus últimos comentarios al cuestionar nuevamente al Congreso por leyes pendientes en la reforma de justicia. Somos una sola cámara, por tanto el debate, buscar consensos, debe llevar a amplia reflexión. Debemos tomar una decisión bien pensada.

¿Qué pasará con la reforma política que Vizcarra planteará al Congreso con base en el trabajo de la comisión Tuesta?

La pondremos en consideración de las comisiones respectivas, de Constitución y Justicia, pero el Congreso también apoyará una iniciativa de expertos nacionales e internacionales para no solo elaborar una propuesta entre cuatro paredes, diseñada por cinco personas, sino una que va a recoger los aportes de la ciudadanía. Haremos participar a la población en la reforma política. Le toca a la gente.

¿El Congreso hará entonces su propia propuesta de reforma política?

Como corresponde. Quienes generamos leyes somos nosotros. Saludamos que el Ejecutivo tenga esta iniciativa. Sin embargo, el Congreso también va a tener sus propuestas y ambas se pondrán en consideración.

Algunas iniciativas de esta reforma necesitarían cumplir plazos para que se apliquen en la elección del 2021. ¿Se harán ajustes para cumplirlos?

No conozco la propuesta de la comisión de Tuesta. Cuando sea presentada en el Congreso, podré dar una opinión. Sí creo importante involucrar a la ciudadanía en este tipo de toma de decisiones. Viajaremos al menos a la mitad de las regiones, ojalá podamos a todas, para escuchar cuál es el sistema de representación que quisieran.

¿Eso no va a dilatar mucho la reforma política?

No... Lo importante es que cuando se apruebe esta reforma esté legitimada por la población.

¿Está de acuerdo con cambios para la elección del 2021?

Si se requieren cambios para adecuarlos a la nueva reforma política, se tendrán que hacer.

Ha mencionado las leyes de la reforma de justicia. ¿Por qué se demoran tanto?

Ocupamos gran cantidad de tiempo en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que hasta el último día de la legislatura que ampliamos estuvo a punto de archivarse. Ahora hemos retomado el trabajo y estoy seguro de que las próximas semanas iremos sacando adelante estas leyes pendientes.

¿Qué hacer en el Congreso con el caso de Lescano?

Investigar con seriedad, respetando a la denunciante y, si se determina que es responsable, no solo debería caerle una sanción ética sino que cualquier persona involucrada en actos de violencia contra la mujer no puede ser parte del Congreso.

Que sea desaforado...

De hallarse culpable, sí.

¿Y con el caso Becerril?

Si el Poder Judicial solicita levantamiento de inmunidad, la comisión tendrá que evaluarlo.

¿También desafuero?

Cualquier congresista que cometa delitos no puede continuar en el Congreso. Lo hicimos con el excongresista Ríos.

¿Qué pasará con el peso de FP en órganos del Legislativo? ¿Llegó el momento de cambiar la correlación de fuerzas?

Sí, porque hay nuevas bancadas y nueva composición del Consejo Directivo, que aprobó una nueva composición en comisiones. Esto debe someterse a votación en el pleno. Espero que los congresistas apoyen la decisión. Se agendará el tema.

¿Qué hacer con la reconstrucción desde el Congreso para que se sientan avances?

El Congreso aprobó la ley de reconstrucción en 24 horas. El Ejecutivo, con una decisión populista, ha transferido este gran presupuesto a gobiernos locales y regiones que tenían bajísima ejecución de gasto.

¿Y qué hacer con la economía, que muchos sienten paralizada, desde el Congreso?

El 96% de las empresas son mypes (micro y pequeñas empresas) y el 90% de trabajadores están en mypes. En el norte, hay cerca de un millón de mypes afectadas. Este Congreso ha creado una ley de rescate financiero para que se use un fondo de 200 millones de soles del fondo Crecer, de Cofide, en favor de estas mypes para rescatarlas y puedan dinamizar la economía del norte. El Ejecutivo ha observado esa ley. Parece que no hay conciencia real de la situación del país y, sobre todo, de quienes hacen microempresa.

Falta aún, entonces, acercar más al Ejecutivo y el Legislativo.

Así como el Ejecutivo está interesado en que aquí se avance con algunos proyectos sobre justicia, también se debería preocupar por reactivar la economía, en especial del norte.

¿No le ha comentado este caso a Vizcarra en reuniones?

Las reuniones que tengo con el presidente son muy formales. La última fue cuando convocó al Consejo de Estado. No tengo conversaciones particulares con él. Imagino que su premier y ministros que conocen de estos temas, si él no los conoce, están para informarle.

¿Vuelve Kenji al Congreso?

Hay un oficio presentado por 55 congresistas solicitando esto. En este mes de marzo, vamos a ponerlo a consideración del Consejo Directivo. Si el Consejo aprueba, pasa al pleno y este finalmente ratifica o no.

¿Postulará a la reelección para presidente del Congreso?

Ahorita estoy enfocado en trabajar para mejorar los indicadores del Congreso de eficiencia, credibilidad y confianza.

Y subió en las encuestas, pero ahora ha bajado...

Tomamos con moderación las encuestas cuando subimos o ahora que bajamos por escándalos de algunos congresistas que nos afectan a todos...

Usted tiene un caso en Ética.

He solicitado a la presidenta de la Comisión de Ética que me allano a la investigación porque soy el más interesado en que este tema quede claro.

Y siguen las críticas al Congreso, las últimas también del excandidato Julio Guzmán.

No comparto sus opiniones. Me sorprende que después de años de indiferencia recién se anime a hablar. Estuvo mudo.

¿Formará una nueva bancada o se irá a una ya formada?

Desde las primeras semanas que solicité licencia a la bancada a la que pertenecí, me he manejado con autonomía, independencia, imparcialidad. Como no agrupado, sigo en esa posición. El día que deje la presidencia, evaluaré el paso a seguir, si acepto la invitación de alguna bancada o hay otra manera de seguir aportando al Congreso. ❖

Sobre Keiko y la renuncia al fujimorismo: “A mí tampoco me gustó la moción de censura”

¿Cuál es su futuro político después del 2021?

Estamos muy lejos a eso. Realmente en este momento el 100% de mi tiempo lo tengo abocado a poder hacer una buena gestión y recuperar la confianza del pueblo en esta institución.

Es difícil creer que usted no tiene una proyección...

En su momento, encontraremos el espacio que nos permita seguir trabajando para nuestro país. Desde cualquier espacio, cualquiera puede servir al país.

¿Pero seguirá en política?

Sí, por supuesto.

¿Cuál es su relación con Keiko Fujimori actualmente?

A Keiko Fujimori no la veo hace varios meses, lamento la situación que está atravesando, espero que esta situación concluya rápido para que pueda reencontrarse con su familia, sobre todo sus hijas, pero he tomado la decisión de mantenerme en una línea de independencia e imparcialidad que me ha permitido hasta hoy poder ir mejorando la gestión en el Congreso.

No le debe de haber gustado su renuncia, ¿no?

Como a mí tampoco me gustó la moción de censura.

¿Votará por ella en el 2021?

No sé quiénes serán los candidatos en el 2021.

Antes se daba por hecho.

Antes yo formaba parte de Fuerza Popular. Ahora ya no formo parte de esa bancada, por lo tanto tengo que evaluar las alternativas que se presenten como cualquier ciudadano.

¿Aspira a la presidencia en algún momento?

Aspiro a tener un país con mayores oportunidades para los jóvenes, menos desigualdad y violencia, con peruanos comprometidos con el desarrollo del país.