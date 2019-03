Becerril justifica voto en abstención sobre Caso Mamani: “No hay ningún testigo”

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril justificó haber votado en abstención en el pedido de levantamiento de inmunidad a Moisés Mamani que se vio hoy en el pleno del Congreso al señalar que no hay ninguna prueba en su contra.

“¿Hay algún testigo, hay algún video? No hay absolutamente nada. No hay ningún testigo que diga yo he visto que Mamani le faltó el respeto a la señorita”, manifestó.

Según dijo, votar en abstención fue “coherente”, ya que él no estaba satisfecho con la investigación que se realizó en la Comisión de Ética ni con las pruebas que se contrastaron en aquel entonces.

“Yo en concordancia con lo que yo creo, hoy día he votado en abstención. No puedo decir que es inocente ni culpable (...) El caso cómo se ha llevado desde la Comisión de Ética para mí no ha sido lo correcto”, aseveró a la prensa.

Héctor Becerril dijo que lo único que se quiere hacer es un “linchamiento” contra los congresistas de Fuerza Popular. “Hay muchos temas que se votan viendo de qué bancada es el congresista”, criticó.

Asimismo, se refirió al caso de su colega Luis López Vilela, quien fue denunciado por la parlamentaria Paloma Noceda también por tocamientos indebidos.

“En el caso de López Vilela, ¿en qué momento quedó demostrado que el saludo de él fue con connotación sexual? ¿Quién calificó la connotación sexual?”, cuestionó.