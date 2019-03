Yonhy Lescano: discrepancias y altercados al participar en Pleno del Congreso [VIDEOS]

El Pleno del Congreso sesionó esta mañana y el congresista Yonhy Lescano fue uno de los personajes principales. El legislador por Acción Popular tomó la palabra y sus colegas mostraron incomodidad por su presencia tras la denuncia por acoso sexual que pesa en su contra.

Cuando Lescano tomaba la palabra, integrantes de la bancada Fuerza Popular decidieron retirarse. Ante esto, el legislador continuaba declarando y no se refirió a ellos.

Lescano y Albrecht

Minutos más tarde, Víctor Albrecht, también miembro de la bancada naranja, lo increpó y le exigió que se disculpe por "manchar su apellido" tras haber sido señalado como el autor de los mensajes de contenido sexual, que al final se conoció que se enviaron del celular de Lescano.

"Usted no ha cumplido con su palabra, yo tengo un apellido que es lo único que vale en mi vida y lo voy a hacer respetar. Le doy cinco minutos para que se disculpe", refirió Albrecht.

Ante la acusación, Lescano negó haber divulgado que Albrecht era el autor de los mensajes y le dijo que vaya a quejarse a la prensa.

"Lo que dice el señor es una tergiversación de la verdad, porque yo en ningún momento le he imputado absolutamente nada. Vaya a reclamarle a la prensa o a las redes sociales. No venga a imputarme a mí cosas que no tengo que responder", respondió Lescano.

Luego de terminar el debate, el legislador Lescano se acercó al sitio de su colega Albrecht y ambos conversaron. Terminaron con un apretón de manos.