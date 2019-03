Cevallos rechaza posible retorno de Kenji al Congreso: “No podemos tener doble moral”

El congresista Hernando Cevallos señaló que Kenji Fujimori no debería regresar al Parlamento hasta que el Ministerio Público considere que el líder de Cambio 21 sea inocente de la presunta compra de votos en la segunda vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

En entrevista con Ideeleradio, el legislador de Frente Amplio y vicepresidente de la comisión de Ética recordó que la suspensión a Fujimori Higuchi, junto con Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, no tiene un plazo de tiempo, como en otros casos, sino que continuará hasta terminar el proceso legal.

“Yo no estaría de acuerdo. Mientras no se esclarezca la situación del congresista, desde el punto de vista ético, o el Ministerio Público diga realmente ‘está limpio de polvo y paja’, no creo que el señor Fujimori deba volver al Congreso”, expresó Hernando Cevallos, “tenemos demasiadas denuncias de corrupción para seguir sumando congresistas que siguen siendo investigados por estas acusaciones”.

La investigación de los tres excongresistas fue ampliada por dos meses, luego que el Poder Judicial aceptó la solicitud de la Fiscalía, dada la necesidad de corroborar la información que se maneja.

Desde el Parlamento, Hernando Cevallos indicó que hay legisladores de otras bancadas “que necesitan a Kenji Fujimori para seguir cambiando de correlación de fuerza en el Congreso”, por lo que añadió que “no podemos tener doble moral. Para el Frente Amplio, un congresista que ha presentado graves indicios de vinculación a la corrupción no puede volver, luego de ser suspendido”.