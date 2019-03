Acción Popular respalda a Yonhy Lescano - 10 Minutos Edición Tarde

Temas del día:

- Lescano: “periodista indignado me entregó capturas de los chats”

- Además el congresista Lescano comentó: “Yo me defiendo solo, no interesa lo que haga mi bancada".

- García Belaúnde: “No podemos apoyar las presunciones de delitos” y otras noticias del día.

- Fiscal afirma que Venegas ratificó versión sobre ingreso a oficina lacrada.

- Julio Guzmán: "Me identifico con todos los 'pulpines' del Perú".

- Por presunta compra de votos Amplían investigación a Kenji Fujimori.

- Desborde del río Tumbes deja 12 caseríos y 900 cultivos afectados.

- Arequipa: Ingeniera que agredió a vigía declarará la próxima semana.

- Expulsan a embajador de Alemania en Venezuela por apoyar a Guaidó.