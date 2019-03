Moisés Mamani dice que es borracho, pero no acosador

Moisés Mamani se mandó con todo contra el congresista Yohny Lescano por la acusación que existe en su contra por acoso sexual. Le recordó la actitud que tuvo con él cuando estalló su caso y ahora le pregunta “cómo se siente” estar del otro lado.

El suspendido parlamentario, no dudo en salir a la pantalla nacional y expresar su opinión respecto al caso de su paisano de Puno. En un enlace telefónico con ATV+ minimizó la situación que el atravesó el año pasado por presuntamente haber realizado tocamientos indebidos a una trabajadora de la aerolínea Latam, y que lo llevó a hoy estar suspendido, en comparación con la denuncia de acoso sexual de una periodista contra el legislador de Acción Popular.

"A mí me han bajado (del avión) por borracho, no por acoso. Yo no he enviado, como el congresista (Lescano), por WhatsApp acosando a una dama. Por eso siempre he dicho que soy muy respetuoso de las damas”, indicó intentando defenderse.

Pero eso no fue todo, Mamani incluso trató de desmentir a Lescano, indicando que no le cree la versión de que su personal de seguridad manipuló el celular desde el cual salieron los mensajes. Para el fujimorista, en los mensajes de WhatsApp se utilizan ciertos términos -como 'challar'- que solo son conocidos por los ciudadanos de Puno como él y Lescano.

Moisés Mamani recordó la actitud del congresista acciopopulista cuando él fue suspendido. “Se presentaba como el defensor de las mujeres y ahora enfrenta una denuncia por acoso. Quiero preguntarle cómo se siente cuando una persona es acusada. Él me dijo de todo, incluso (pidió) que me desafueren del Congreso porque hacía quedar mal a Puno”, sentenció Mamani.