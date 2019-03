Lescano sobre denuncia de periodista: "Son bromas subidas de tono, pero no hay acoso" [VIDEO]

Durante una entrevista, el congresista Yonhy Lescano dio sus descargos sobre la denuncia en su contra por acoso sexual a una periodista. El parlamentario rechazó las acusaciones a su persona, señalando que son producto de una alianza entre el fujimorismo y el Apra para desestimar las investigaciones a los demás parlamentarios y la lucha contra la corrupción.

El legislador de Acción Popular cuestionó, nuevamente, el comportamiento de la periodista, argumentando que en una relación de acoso resulta "extraño" que sea la víctima la que se comunica con el acosador. "La señora es la que comienza la conversación, no yo. ¿Tú crees que una persona que está acosada te va a escribir pasada la medianoche? (...) Si una persona se siente agredida, no te escribe ni tampoco se le contesta mensajes posteriores. ¿Qué se hace? Se le bloquea", sostuvo Lescano en diálogo con el programa Cuarto Poder.

En otro momento de la entrevista, el parlamentario justificó lo sucedido con la víctima, diciendo que ambos mantenían una conversación libre entre dos adultos, y con el debido respeto. Tras ser increpado, Yonhy Lescano dijo: "Son conversaciones espontáneas, pícaras, entre dos adultos- ¿Cuál situación es acoso o amenaza? (...) Son bromas subidas de tono, pero no hay acoso. No hay hostigamiento tampoco, porque me está contestando.".

Por otro lado, Lescano afirmó que quienes estarían detrás de esta grave acusación serían Fuerza Popular y el Apra. “Acá hay un complot al estilo montesinista (...) Denuncio que la mafia quiere apoderarse de este país, que quiere atropellar a quienes nos oponemos a los mafiosos en el Congreso. (...) El congresista Lescano, que ha enfrentado a los apristas y fujimoristas, es víctima de una vil patraña”, señaló.

Entrevista a Yonhy Lescano en Cuarto Poder