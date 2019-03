Tras la acusación de una periodista contra Yonhy Lescano por presunto acoso sexual, el parlamentario de Acción Popular, pese a las pruebas, ha sostenido que hay una “mafia” que busca sacarlo del Congreso en un contexto en el que se espera investigar a Héctor Becerril, Mauricio Mulder y Pedro Chávarry.

Reactivando su actividad en Twitter, el congresista insistió que su resguardo policial fue retirado con “celeridad inusitada”, a diferencia de otros casos.

“No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una "denunciante anónima". La mafia no me quiere en el Congreso ahora que debe investigarse a Becerril, Mulder y Chávarry, a quienes han blindado de denuncias graves”, expresó Yonhy Lescano.

No me va a intimidar la mafia, aunque la patraña venga de una "denunciante anónima". La mafia no me quiere en el congreso ahora que debe investigarse a Becerril, Mulder y Chavarry a quienes han blindado de denuncias graves. Vienen también los corruptos de Odebrecht. Cobardes!! — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) 3 de marzo de 2019

Añadió que, junto al retiro de los dos policías que eran su seguridad, también ha implicado que no se acerquen a su esposa. “No actuaron con el delincuente César Hinostroza, tampoco contra Héctor Becerril y Pedro Chávarry, que están bien blindados”.

Denuncio que los 2 policías que trabajaron conmigo se los llevaron ayer con celeridad inusitada y les han prohibido que se acerquen a mi persona. No actuaron con delincuente Hinostroza, tampoco contra Becerril y Chavarry que estan bien blindados. Gran conspiración en mi contra! — Yonhy Lescano (@yonhy_lescano) 3 de marzo de 2019

Yonhy Lescano acusó que hay una conspiración en su contra, señalando que “nunca dije que fueron los policías los que usaron el celular, dije que el celular quedó con ellos y les reclamé por haberlo descuidado”, calificando la situación como un “método fujimontesinista”.

Pese a ello, queda la prueba de los mensajes enviados desde su celular a la periodista, motivo para ser denunciado por acoso sexual. Uno de esos, incluso, es subido de tono.