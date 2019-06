La hora del polígrafo

Según los delatores de Odebrecht, al menos desde 1996 existía el ‘Club de la Construcción’, esa mafia de compañías privadas que pagaba sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías Nacional para recibir los proyectos más costosos del presupuesto nacional. Colaboradores eficaces que pertenecieron a esta organización criminal de las obras públicas han confesado que cutreaban preferentemente a los integrantes de los comités de licitación.

Con el concurso de estos delincuentes de cuello y corbata del MTC y de Provías Nacional que amañaban los concursos públicos, las empresas nacionales y extranjeras se repartían las principales obras de construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras en todo el territorio nacional, además de las contrataciones para los estudios técnicos y hasta desarrollaron otro negocio, la habilitación de puentes. El caso del Club de la Construcción comenzó con la delación del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Simoes Barata, cuyas declaraciones han sido corroboradas y ampliadas por dos operadores de la mafia, según lo publicado por La República.

El ‘Club de la Construcción’ tenía comprados a varios funcionarios del MTC que decidían las adjudicaciones de obras públicas. Los coimeros no habrían tenido éxito si desde el Estado se aplicaban medidas como someter al polígrafo a los servidores encargados de otorgar las obras públicas.

En algunas unidades sensibles de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional los agentes pasan por el polígrafo, incluso en algunos despachos del Ministerio Público y en la Contraloría General de la República. El propósito es disuasivo. El poligrafista es un profesional que sabe plantear las preguntas correctas y que a partir de las respuestas construye los patrones de conducta de los examinados. Consultamos con el gerente de una importante compañía de seguridad y con un poligrafista titulado que labora en el mercado nacional y ambos estuvieron de acuerdo en que la técnica es eficiente para prevenir actos de corrupción gubernamental, especialmente en organismos en los que contratan proveedores por millones de soles.

“Los miembros de los comités de licitación deberían ser poligrafiados antes y después de los adjudicaciones de las obras públicas”, dijo uno de ellos. “El Estado se ahorraría millones de soles que se roba la corrupción con el uso del polígrafo, una práctica de extensivo uso en otros países”, señaló otro. Sin embargo, en el Perú no es una política pública y existen vacíos legales. Es más, las entidades gubernamentales no están obligadas a aplicar el polígrafo. De hecho, preguntamos a tres exfuncionarios del MTC y mencionaron que solo se basaban en el currículum vitae y la buena fe de los servidores encargados de otorgar los proyectos. Por eso el ‘Club de la Construcción’ funcionó sin sobresaltos durante varios gobiernos. Y se reorganizará si no se dispone de algún tipo de disuasivo, como el polígrafo. La mafia es dura de matar.