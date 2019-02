Pedro Chávarry: la vez que Rosa Venegas negó seguir órdenes [VIDEO]

Cambio de declaración. El pasado 8 de enero, Rosa Venegas, exasesora de Pedro Chávarry, declaró a un medio local que ingresó a la oficina lacrada del Ministerio Público para retirar objetos personales. Añadió que si esa acción perjudicaba a su entonces jefe, ella iba a asumir las consecuencias.

"Entiendo que ya presentaron una denuncia penal en mi contra por lo ocurrido […]. Si el señor [Pérez] considera, porque ese es su estilo, aplicar prisión preventiva; no tengo miedo ir presa porque no he cometido ningún delito […]. Lamento que por esta actitud la imagen del doctor Pedro Chávarry ha sido dañada. Yo tendré que asumir las consecuencias que sean necesarias, pero estamos haciendo un show", dijo Venegas a Canal N.

Sin embargo, luego de dos meses ha dado una declaración contraria. Según información de Perú21, Rosa Venegas dijo ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y luego ante el fiscal Reynaldo Abia, que la orden era sacar "todo lo que se pueda".

Rosa Venegas agregó que le dijo al exfiscal de la Nación que no lo iba a hacer y mejor ingrese él (Pedro Chávarry), pero el ahora fiscal supremo respondió que no podía porque tenía que evitar escándalos ante los medios de comunicación.

Sobre estas presuntas declaraciones de Rosa Venegas, el fiscal del caso Reynaldo Abia, no quiso dar detalles de la diligencia. "Efectivamente el día de ayer [lunes] la señora ha declarado, pero todo lo que está dentro de la carpeta, dentro de la investigación es de carácter reservado, no le puedo negar ni confirmar tampoco", dijo.