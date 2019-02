Un déjà vu a la mexicana

He pasado dos semanas en México acogido por la hospitalidad de un amigo de toda la vida, Ricardo Melgar Bao, y he tenido la oportunidad de departir con colegas mexicanos. Hablando con ellos sobre los problemas contemporáneos de México, he sentido la inquietante sensación de un déjà vu: enfrentarme a una experiencia ya vivida con anterioridad. Esta es suscitada por la reacción de las organizaciones indígenas y de un importante sector de los intelectuales progresistas mexicanos ante la asunción del gobierno por Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido por sus paisanos como AMLO.

AMLO es el primer presidente de izquierda de México, con todo lo que eso significa. Por eso sorprende la reacción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que lo descalificó antes de que implementara ninguna medida, cuando apenas había ganado las elecciones, en julio de 2018, meses antes de que asumiera el poder, el 1° de diciembre.

Los dirigentes zapatistas anunciaron desde un inicio, a través del subcomandante Moisés, vocero del EZLN, que se proponen resistir y enfrentar al gobierno: “Vienen por nosotros, especialmente por el EZLN. Vamos a pelear y lo vamos a enfrentar”. La respuesta de López Obrador fue conciliadora: “No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo. Nosotros queremos la paz y la reconciliación, puede haber diferencias, las hay, pero eso no significa que se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”. El subcomandante Galeano –antes Marcos- cerró virtualmente los canales de diálogo: “Podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Ergo…”.

La situación se ha agravado esta semana con el asesinato de Samir Flores Soberanes, un activista social y ambientalista náhuatl, en la madrugada del pasado miércoles. Le dispararon desde un vehículo al salir de su domicilio, en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. El operativo tiene todo el perfil de un crimen político. La reacción inmediata del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), fue culpar al Gobierno Federal: “Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el FPDTA lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos”.

¿Qué se le reprocha a AMLO? Me da la impresión que no ser tan radical como sus críticos quisieran. Sus declaraciones hasta aquí lo pintan como un reformista que plantea hacer cambios moderadamente, sin sobresaltos. Quienes lo tildan de vendido al imperialismo obvian iniciativas como romper el alineamiento de México con los Estados Unidos sobre Venezuela, abogando porque sean los venezolanos quienes resuelvan sus problemas sin injerencias foráneas.

Opiniones que recibo me hablan de un creciente aislamiento popular del EZLN. Por otra parte una campesina migrante de Guerrero nos trasmite la opinión de su pueblo sobre AMLO: “Él es toda nuestra esperanza. ¡Qué sería de nosotros sin él!”. Entonces me viene esa sensación de déjà vu. Recuerdo nuestra oposición, como izquierda, a Juan Velasco Alvarado, descalificando por no ser suficientemente revolucionario. Y el reconocimiento, décadas después, de que nos equivocamos y desperdiciamos una gran oportunidad de saldar cuentas con una buena parte de nuestras deudas históricas.