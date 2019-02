Gonzales a Becerril: “Usted me ha cobrado, no mienta”

“Usted me ha cobrado, yo le he pagado una solicitud de porcelanato, no mienta, señor congresista (…); el porcelanato fue recibido en su casa y usted lo sabe (…) Aquí hay un hecho concreto y una prueba contundente”. La empresaria Mirtha Gonzales Yep respondió así al legislador fujimorista Héctor Becerril, quien negó haber recibido el pago de un soborno de parte de la exasesora comercial de la empresa CRD filial Perú.

En declaraciones a Cuarto Poder, Gonzales no solo ratificó que financió la compra del porcelanato italiano y la fragua para la remodelación del piso de la casa del legislador naranja en Trujillo, por un valor de 74 mil soles, para no perder la licitación para la construcción de la planta de residuos sólidos de Chiclayo, sino que dio detalles de su relación con el legislador Héctor Becerril.

Contó que el exvocero de Fuerza Popular sabía muy bien que era ella quien financiaba la compra de la lujosa cerámica, porque en dos oportunidades su hermano Wilfredo Becerril, con quien se encontraba reunida, recibió su llamada y le contestó que estaba resolviendo el asunto. “Wilfredo le respondió ‘aquí estoy con Mirtha, ya lo voy a resolver’. Eso le respondió”, recalcó la empresaria.

Mirtha Gonzales, quien también es investigada por la fiscalía, reveló que después de la compra se reunió con el parlamentario y sus hermanos Wilfredo y Antonio Becerril, en un restaurante, en el balneario de Pimentel, donde almorzaron. Guarda la factura del pago y es una prueba más de la relación con los Becerril.

Pero eso no es todo. Gonzales reveló que, incluso, el congresista de Fuerza Popular visitó dos veces una de sus propiedades, ubicada en Chacarilla, Surco, con la intención de alquilarla y hasta se habló de una eventual compra, pero esta no se concretó por una dificultad en su crédito hipotecario.

“Una corredora, que le mostró la propiedad, puede dar fe de eso. Además, quien le hizo la documentación en el Banco Continental es sectorista mío”, afirmó.

Sin embargo, el legislador ha señalado que nunca exigió ninguna coima, que no sabía de que Gonzales había comprado el porcelanato, que pensaba que se trataba de un préstamo de su hermano y que en todo caso será su hermano, actualmente prófugo, quien responda por ese caso.

Gonzales Yep enfatizó que no fue un préstamo, sino una extorsión, y que tampoco se le devolvió un centavo. “Ampararse en el hermano que no está es un manotazo de ahogado. Yo le digo, congresista, el porcelanato fue recibido en su casa y usted lo sabe”, manifestó.

Finalmente, dijo que si bien la cooperación Suiza financia la obra por la que ha pagado coimas, es el municipio de Chiclayo el que se perjudica y, por ende, el Estado.

Peligra proyecto para Chiclayo

- A raíz de los actos de corrupción, la cooperación Suiza que financia el Proyecto Chiclayo Limpio, que incluye la construcción de la Planta de Residuos Sólidos, evalúa su retiro, según ha informado el gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, Cristian Rosenthal Ninapaytan.

- Dicho proyecto iba a permitir procesar las 400 toneladas de basura que produce a diario la población de la llamada “Capital de la Amistad”.