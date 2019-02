Odebrecht: García Belaunde no niega reunión con Raymundo Trindade Serra

El congresista de Acción Popular (AP) Victor Andrés García Belaunde respondió lo dicho por el exgerente general de Odebrecht, Raymundo Trindade Serra, quien señaló, ante los fiscales peruanos, que tuvo reuniones periódicas con él.

Victor Andrés García Belaunde dijo que no tiene amistad con Raymundo Trindade Serra, pero que sí lo ha visto una o dos veces. "Yo no lo conozco, no tengo ninguna amistad con ese señor. Lo he visto en una o dos veces en mi vida en almuerzos", dijo el congresista a RPP.

El parlamentario de Acción Popular manifestó que lo importante de la declaración de Raymundo Trindade Serra es que "haya quedado claro que no tengo nada que ver con los negocios de Odebrecht [...] ¿Por qué le preguntan por mí, si yo no he sido gobernador, alcalde ni ministro?", señaló.

En tal sentido, Victor Andrés García Belaunde dijo que esto es una "venganza" de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela por haber criticado el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. "Los fiscales a los cuales he criticado, son vengativos y han dejado esa pregunta para que Serra quiera involucrarme, pero eso no pasó, que decepción para los fiscales.

García Belaunde remarcó que si "hubiera existido reunión con Serra, eso no lo convierte en un coimero".