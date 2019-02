Janet Sánchez también renuncia al partido Peruanos por el Kambio 

La congresista Janet Sánchez anunció esta tarde su renuncia irrevocable al partido de Peruanos por el Kambio en medio de la crisis que golpea a la agrupación tras la difusión de conversaciones entre sus dirigentes.

En una carta dirigida al vicepresidente de PpK, Gilvert Violeta, la parlamentaria comunica que su decisión tiene como fundamento los ideales que, a su juicio, han cambiado en el bloque político por “ideales personales”.

Con mucho pesar y por las razones expuestas en la carta adjunta, he decidido renunciar de forma irrevocable al Partido Peruanos por el Kambio. pic.twitter.com/1usVIU4YhK — Janet Sánchez (@JanetSanchezAl) 21 de febrero de 2019

“Los últimos acontecimientos me hacen percibir que la línea que trazamos y por la cual luché con la vehemencia que me caracteriza, se vienen alejando cada día más del ideario del partido Peruanos por el Kambio, hechos que lamento, porque considero que no podemos alejarnos del camino que necesita el país por ideales personales”, señala.

Janet Sánchez puntualiza que mantiene sus objetivos y continuará trabajando desde la bancada “en beneficio del país” y del “Callao”, provincia constitucional que representa. “Considero que necesitamos seguir creciendo como país”, sentencia.

La crisis al interior del partido provocó, hasta el momento, las renuncias de Jorge Meléndez y Alberto Oliva, quienes coincidieron en señalar en sus pronunciamientos sus diferencias con el manejo que los dirigentes dan a la agrupación.

“Lo que se trata acá es de desprestigiar la honra del presidente y, más que todo, hacer suponer que el presidente está inmerso en casos de corrupción, es por eso las discrepancias que he tenido con el partido. Reafirmo mi compromiso de apoyar a este gobierno y trabajar para todos los peruanos”, dijo Oliva más temprano a La República.

Las pugnas internas en Peruanos por el Kambio se precipitaron tras conocerse un chat donde Salvador Heresi, Gilbert Violeta, Jorge Villacorta, entre otros, expresan su malestar hacia el presidente Martín Vizcarra por desligarse del manejo de fondos del partido para la campaña del 2016.