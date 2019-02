Bartra exige a fiscal Pérez mostrar las pruebas que incriminan a Alan García

Rosa Bartra arremetió nuevamente contra el Equipo Especial Lava Jato y el acuerdo que firmaron con la constructora Odebrecht. La congresista de Fuerza Popular exigió al fiscal José Domingo Pérez acelerar la investigación contra Alan García.

"Espero que el titular de la carpeta de investigación que es el fiscal José Domingo Pérez nos muestre algo concreto. ¿Qué está haciendo? ¿no ha firmado un acuerdo? ¿no ha interrogado?. Le exijo al fiscal José Domingo Pérez que muestre las pruebas que incriminan a Alan García", dijo Rosa Bartra a la prensa.

Con respecto a Keiko Fujimori, Rosa Bartra manifestó que no ha ejecutado ninguna obra porque no ha llegado a ser presidenta. "Es absolutamente innecesario hacer un análisis de alguien que no ha sido gobierno y que ya va para cuatro meses en prisión por los dichos de un testigo que no ha sido corroborado. Ella se está sometiendo a la investigación".

Rosa Bartra añadió que espera que el Ministerio Público puedo investigar los aportes de campaña de otros partidos políticos de la misma manera como se está haciendo con Fuerza Popular. "Nosotros, que sepamos, el Ministerio Público no está haciendo absolutamente nada (con esos otros casos)", refirió.