De Belaúnde propone que uso de falda escolar no sea obligatorio 

A través de Twitter, el congresista de la Bancada Liberal, Alberto de Belaúnde, anunció que ha enviado una carta al ministro de Educación, Carlos Alfaro, para solicitarle que se evalúe el uso de la falda escolar para que sea voluntario y no obligatorio.

“Me uno a esta campaña de Save The Children Perú. Le he escrito al ministro de Educación para que permita que el uso de falda escolar sea voluntario y no obligatorio”, escribió Alberto de Belaúnde.

En la misiva, Alberto de Belaúnde cita a la investigación realizada por la ONG Save The Children Perú, que “da cuenta que más del 80% de las alumnas de un colegios, con edades entre 11 y 18 años de edad, indicaron que usaban falda como parte del uniforme escolar solo porque era de obligatorio cumplimiento”.

El estudio señala que “el uso también las limitaba a la realización de ciertas actividad y generaba que se sientan expuestas y en condiciones de desigualdad con respecto a sus compañeros varones”. Además, el legislador recalcó que el 50% indicaron que el uso de la falda las restringe de su derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Alberto de Belaúnde recomendó que las instituciones educativas generen una consulta interna sobre el uso de la falda para las estudiantes, “de manera tal que su empleo sea “una elección y no una imposición””.