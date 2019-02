Víctimas de esterilizaciones forzadas piden reunión con el presidente Vizcarra

Representantes de las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento en la década del 90 y que participan en Lima de un encuentro nacional, buscan ser recibidas por el presidente Martín Vizcarra para tratar los pocos avances que ha tenido la aplicación del Decreto Supremo 006-2015-JUS.

PUEDES VER: Odebrecht: Congresistas a favor que Fiscalía pida prisión preventiva para Alan

En el año 2015 esta norma declaró de interés nacional la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral en favor de las mujeres afectadas por esta práctica que fue parte de un programa de control de natalidad.

La abogada María Ysabel Cedano dijo que estas personas siguen siendo maltratadas por las instituciones responsables de la implementación del decreto, y que ellas quieren tratar este hecho con el propio mandatario.

“Nos dijeron que lo estaban evaluando y que en tanto lo iban a pasar al Ministerio de Justicia que como ve el plan de derechos humanos también vea lo de esterilizaciones forzadas. Nos parece que el presidente Vizcarra no quiere recibirlas, ha dicho que van a ser atendidas por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Liliana la Rosa el miércoles por la tarde. El temor es que les ofrezcan programas sociales pero no reparación. Quieren contentarlas con programas sociales por ser pobres y no por ser víctimas”, reclamó.

En cuanto al Ministerio de Justicia, Cedano refirió que han pedido a la Dirección de Derechos Humanos, que está a cargo de la Mesa de Esterilizaciones Forzadas, que se ejecute la segunda sesión de esta mesa y se cumpla el compromiso de realizarla en febrero.

“Pero nos han salido con el cuento que como hay dos mujeres de Huancabamba que no han venido entonces hay que postergarlo para otra fecha. Pero quién las va traer a Lima si para la primera sesión tuvimos que buscar los pasajes, el Estado no les pagó el traslado”, precisó tras anotar que funcionarios del sector Justicia han expresado su disposición de asistir al III Encuentro Nacional de Víctimas de Esterilización Forzada pero solo como panelistas.

Añadió que la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos tampoco ha respondido a la carta que le enviaron solicitándole una cita.