Usñahua tenía dos sentencias en materia alimentaria al postular con Fuerza Popular.

No hubo buen filtro. El congresista Glider Ushñahua, hoy de la bancada Unidos por la República, tenía dos sentencias en materia alimentaria al postular al Congreso en la lista del partido Fuerza Popular. Hoy es acusado de no pasarle pensión a su hijo de ocho años y de agredir a su expareja.

Según Transparencia, el legislador elegido por la región Ucayali tenía dos sentencia en materia de familia por juicio de alimentos en 2008 y 2015, fechas previas a su postulación al Congreso con el partido de Keiko Fujimori, quien, alguna vez, dijo que hubo un exhaustivo filtro con los militantes e invitados del partido.

Un programa dominical reveló que al congresista Glider Ushñahua se le acusa de haber agredido a su expareja e incumplir sus obligaciones como padre, haciéndose cargo de los alimentos de su hijo de ocho años de edad.

En ese caso, los miembros de su bancada señalaron a través de un comunicado: "Deploramos cualquier acto de violencia contra la mujer e incumplimiento de obligaciones alimenticias. El congresista responsable deberá someterse a las investigaciones correspondientes".

Congresista Glider Ushñahua, al postular al Congreso por Ucayali en la lista de FP tenía dos sentencias en materia alimentaria. Ahora se le acusa de violencia y de incumplir sus obligaciones alimentarias.@congresoperu @UnidosporlaRep @GliderUshnahua pic.twitter.com/6bmNNnP3Dt — Transparencia (@ACTransparencia) 19 de febrero de 2019

A su vez, Miguel Castro sostuvo a este diario que: "No hemos tenido posibilidad de reunirnos. La vocera lanzó un comunicado. No vamos a tolerar este tipo de conductas. Tiene que someterse a todas las investigaciones. Somos absolutamente en contra de la violencia de la mujer. No tenemos reglamento. Nuestro reglamento se aprueba en marzo. Lo que sí creo que es que se debe investigar en la Comisión de Ética. Por nuestra parte, no debe haber ningún tipo de blindaje así perdamos un integrante. Yo hablé con él y le dije: debes dar la cara y si tienes como probar que eres inocente de la denuncia de un reportaje, hazlo".

El congresista que postuló al Congreso con Fuerza Popular fue afiliado al partido Acción Popular hasta el 2015 y declaró ingresos por 36 mil soles.