“Consorcio busca victimizarse y una indemnización”

Usted junto a otros concejales de oposición del período edil anterior fueron duros críticos del contrato de tercerización de limpieza pública suscrito con el Consorcio Trujillo Limpio Veolia. Hoy que la empresa se ha ido deben sentirse satisfechos, ¿no?

No le quedaba otra opción al consorcio. La empresa no ha venido cumpliendo los lineamientos del contrato que se hizo en la gestión de Elidio Espinoza y al cual nosotros nos opusimos, porque el presupuesto no fue sustentado adecuadamente en el pleno del concejo y no había partida presupuestal. Lo que el consorcio está buscando es, probablemente, victimizarse y una indemnización millonaria. En ese contrato había una sobrevaloración de 340 mil soles aproximadamente. En el informe de transferencia deben estar las irregularidades.

Quizás dado los problemas de logística del Segat, el intenso calor y la proximidad de una emergencia por lluvias se pudo haber renegociado el contrato en mejores términos para la municipalidad y la ciudad.

Mire, eso es complicado por cuanto la empresa tenía una intención económica. Además, este contrato nació viciado por cuanto no había presupuesto, por ejemplo. No es la coyuntura la que debe obligar a mantener un contrato sino que es la responsabilidad que debe asumir la nueva administración, encabezada por el alcalde Daniel Marcelo. Lógicamente el tema es complicado, pero hay la voluntad de apoyo de algunos distritos como La Esperanza, Huanchaco, El Porvenir y Florencia de Mora, así como del Gobierno Regional de La Libertad. Es mejor tener algunas preocupaciones actuales antes que seguir atados a un contrato lesivo. Aparentemente si consideramos los 340 mil soles que la empresa tenía previsto hacer como descuento durante tres años, nos hubiésemos ahorrado mucho dinero.

Lo cierto es que desde el miércoles último tenemos basura en calles y avenidas, desmontes y maleza acumulada en parques y eso nos lo hace recordar la gestión pasada.

Eso es entendible. Si hubiésemos tenido un contrato transparente, con una limpieza eficiente, perfecto; pero no habido nada de eso. No olvidemos la suciedad en los mercados. La ciudad estaba abandonada. Hay que ser responsables en que si bien es cierto hay esa sensación de suciedad, creo que el alcalde (Daniel Marcelo) y el gerente del Segat (Kenny Heredia) deben implementar un plan de comunicaciones a fin de difundir las rutas y los horarios de recojo de residuos sólidos, pues es evidente que hay una debilidad en estos momentos en el servicio. Ese contrato se hizo no para cubrir una necesidad sino un negociado.

El consorcio va a plantear un arbitraje para que la municipalidad le pague los S/6 millones 200 mil soles que le debe por el servicio prestado de agosto a diciembre del 2018 y hasta febrero del 2019. Recuerde lo que sucedió con el complejo Chan Chan: la comuna perdió un arbitraje y tendrá que pagar S/12 millones. Como que no nos va bien con los arbitrajes.

Es cierto, pero eso es responsabilidad del señor Elidio. Hay que mirar bien los antecedentes. Esa deuda no nace con esta gestión. La administración actual debe un millón 200 mil más o menos. La administración pasada solo pagó hasta julio.

Pero Elidio Espinoza ya no lidera la gestión, hay una nueva administración y son ellos los responsables de los destinos de la ciudad.

Así es. Pero tampoco podemos pretender mantener un contrato que ha sido lesivo para los intereses de la ciudad, que contemplaba solamente el recojo de basura (excepto del mercado autogestionario La Hermelinda) y no del desmonte. No se le puede pagar a una empresa (un millón de soles al mes) y eso debería haber sido resuelto en la gestión pasada.

¿Y dónde queda la salud pública? ¿No importa eso?

No, no, tampoco es así. Es hora de que el alcalde busque el apoyo del gobierno regional, de los municipios distritales y del Ministerio de Vivienda para el recojo oportuno de la basura.

Pero esas instituciones podrían apoyar uno o dos meses y nada más porque tienen sus obligaciones propias.

Busquemos una salida que sea viable. Insisto, contratos cuestionados por actos de corrupción no se pueden mantener aunque ello genere pérdidas en la población.

Los vecinos pueden ayudar a mejorar la limpieza, pero la responsabilidad en la prestación de ese servicio es de la municipalidad.

Así es.