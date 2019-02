García: “Si no me vendí por millones, ¿por qué me vendería por US$70 mil?”

El expresidente Alan García volvió a negar haber recibido dinero ilícito, haciendo alusión a la constructora Odebrecht. A través de Twitter sostuvo que tampoco fue ilegal una conferencia que brindó en mayo del 2012 en Brasil.

“A los especuladores y enemigos: Si no me vendí por millones como los otros ¿por qué me vendería por 70,000 dólares de una conferencia real y pública y un año después del gobierno?, señaló.

De acuerdo a una investigación de IDL-Reporteros, un operador de Odebrecht habría pagado la conferencia que García Perez realizó para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo el 25 de mayo del 2012.

Se sostiene que el expresidente cobró como remuneración US$100 mil tras firmar un contrato con el abogado José Américo Spinola, quien es un delator premiado en Brasil. Este último sería un intermediario entre el aprista y el dinero que habría salio de la ‘caja de sobornos’ de Odebrecht.

“La historia aprista y el orgullo no tienen precio”, acotó Alan García en la publicación que realiza a pocas horas de que se suscriba en Brasil el acuerdo de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Equipo Especial del Caso Lava Jato.

Este acuerdo de beneficios permitirá a la fiscalía avanzar con las investigaciones relacionadas a los sobornos y aportes que realizó Odebrecht durante las últimas gestiones presidenciales. Siete exfuncionarios de la constructora brindarán sus declaraciones la próxima semana.