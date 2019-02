Retorno de Kenji Fujimori se evaluará en marzo, asegura Salaverry

Proceso. El presidente del Congreso, Daniel Salaverry anunció que el probable retorno de Kenji Fujimori al Congreso será evaluado en la próxima legislatura que inicia en marzo. Al respecto, el excongresista de Fuerza Popular señaló que será el Pleno quien tome la última decisión.

Sobre el pedido para que Kenji Fujimori retorne al Congreso, Salaverry dijo: "Se va a poner en consideración del Consejo Directivo y será el Consejo quien decida si es que pasa al pleno o no. De pasar al pleno serán los 129 congresistas, porque el presidente no vota, quienes tomen la decisión de si se le suspende o no la sanción", sostuvo en diálogo con Canal N.

Daniel Salaverry remarcó que ha recibido un documento con la firma de decenas de congresistas a favor de debatir el retorno de Kenji Fujimori al Congreso. "El documento que me han hecho llegar está acompañado de 55 firmas de congresistas, es un número importante y vamos, en la primera sesión de Consejo Directivo en marzo, a ponerlo en agenda para que se trate el tema. Como vuelvo a repetir, la decisión finalmente la tendrá el pleno", añadió.

Kenji Fujimori fue suspendido del Congreso junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel por presuntamente haber intentado comprar votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La sanción fue de 120 días, la misma que ya ha sido cumplida, pero según refieren algunos parlamentarios, aún se debe esperar si la fiscalía archiva el caso.