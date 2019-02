Araóz acepta que PpK recibió dinero de Prialé, pero no del ‘Club de la Construcción’

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, afirmó que Marcos Prialé Marquina, exdirector de personeros del partido político Peruanos Por el Kambio, aportó a la campaña presidencial del Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, la también congresista recalcó que lo hizo de manera personal y no como parte del denominado ‘Club de la Construcción’, grupo de empresas investigadas por corrupción.

“Ese señor siempre estuvo ahí, era un colaborador de la campaña. Estuvo colaborando con los personeros. No confío en su testimonio, sí aportó, no hay duda. (Como ‘Club de la Construcción’) que yo sepa, no”, dijo Mercedes Aráoz en Canal N.

Mercedes Aráoz señaló que no le tenía confianza a Prialé Marquina, por ello, ya en el Gobierno nunca se reunió con este.

“Me daba la impresión de que (Marcos Prialé Marquina) buscaba sacarle provecho al Gobierno. Me alejé de esa persona hace un montón de tiempo (…) incluso me dijo (ya en el Gobierno) por qué no me recibes, porque no me gustaba su estilo, nunca fue una persona que me inspirara confianza”, resaltó.

En la víspera, se conoció que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que una de las empresas que habría pertenecido al llamado ‘Club de la Construcción’ habría aportado a la campaña del expresidente Kuczynski para las elecciones generales del 2016, entregando 100 mil dólares que se habrían dado en la casa de la exautoridad en San Isidro.

Según un informe de Canal N, el nexo se habría dado a través de Marcos Prialé Marquina, director de comando nacional de personeros del partido oficialista en el 2016. Este se habría contactado con Rodolfo Prialé de la Peña, operador de las empresas que conformaban el club.