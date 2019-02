“Pido un poco de paciencia, estamos trabajando por un Chiclayo limpio y ordenado”

Juan Vejarano Vergara

Uno de los problemas más urgentes que debe atender la administración edil de Marcos Gasco Arrobas en Chiclayo es el de la limpieza pública, el cual fue el talón de Aquiles de la gestión del hoy encarcelado burgomaestre David Cornejo, quien prometió dejar la ciudad como un anís; pero ya vemos en la inmundicia que la dejó por su incapacidad para enfrentar el problema. Gasco es consciente del difícil panorama y por ello trabaja con su equipo para mejorar sustancialmente esta álgida situación.

“Nosotros recibimos más de 5600 toneladas de basura en las calles (Chiclayo distrito produce unas 250 toneladas de basura diarias), las cuales no se recogieron por los actos de corrupción de la gestión anterior (Cornejo) y de los últimos 12 años. Cuando asumí el cargo no había una sola máquina funcionando, habían dos compactadoras que operaban a medias y con ello no se podía hacer mucho, a la maquinaria no se le había hecho mantenimiento”, sostuvo en diálogo con La República.

Explicó que ante esa realidad la Cooperación Suiza les ofreció apoyar con 100 mil dólares para arreglar toda la maquinaria, pero luego, ante los hechos de corrupción generados en la gestión Cornejo y la desconfianza por todo ello, retrocedieron en su intención. “Nosotros no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y lo que hicimos fue destinar más de 300 mil soles para reparar la maquinaria. Hoy en día, de las 16 compactadoras que tenemos, ocho ya están funcionando, a la que se suman dos camiones que compró la Cooperación y que inexplicablemente estuvieron parados 10 meses”, subrayó.

La autoridad edil dijo que esta semana dos compactadoras más entrarán a trabajar, pero lo que necesita la ciudad para brindar un mejor servicio de limpieza son 16 vehículos en plena operatividad. A la vez dijo que han emprendido una campaña de sensibilización para que las personas saquen la basura a determinada hora cuando pase el carro, y si lo hacen a deshoras recibirán una multa. “Le pido un poco de paciencia a la ciudadanía, pero el compromiso de esta gestión es ofrecer un buen servicio de limpieza para todos”, enfatizó Gasco Arrobas.

¿El pueblo de Chiclayo puede sentirse tranquilo de que la limpieza sí será abordada con la seriedad que amerita?

Por supuesto que sí, tenemos una nueva persona al frente del Servicio de Gestión Ambiental que tiene carácter y le va a imprimir el sello que queremos. Lamentablemente todavía existen mafias, sino no nos explicamos cómo maquinaria nueva estuvo parada casi un año, hay personas que no deberían estar, pero uno no los puede retirar inmediatamente por la burocracia. En los próximos días se va a notar el cambio en lo que es residuos sólidos.

La autoridad municipal con total indignación recordó que en el periodo de David Cornejo se gastó del presupuesto más de S/1.3 millones supuestamente para el mantenimiento y compra de repuestos de los carros recolectores; pero se dieron con la ingrata sorpresa de que nada de ello se hizo. “A la luz de estos actos de corrupción, ahora ya sabemos a dónde fue a parar ese dinero”, precisó.

“CHICLAYO LIMPIO”

El alcalde de Chiclayo precisó que la Cooperación Suiza les ha dado una alerta en su intención de dejar el proyecto Chiclayo Limpio, por todos los actos de corrupción. “Hace dos semanas tuvimos una reunión con los directivos de la Cooperación en Lima y la viceministra del Ambiente, que mostró todo su apoyo a la municipalidad; pero los suizos nos dijeron que esperaban todavía el desenvolvimiento de nuestra gestión. Y tienen razón, están desconfiados, son seis años que lleva este proyecto y no hay los avances que esperan. Nosotros le estamos dando muestras de que estamos trabajando arduamente y ellos nos están apoyando de forma más ejecutiva”, refirió.

¿Cuál es el impulso que le va a dar su gestión para de una vez terminar la planta de tratamiento de residuos sólidos?

Se tiene que rescindir ese contrato y hacer uno nuevo sobre lo que ya se avanzó, para empezar lo más rápido posible y en forma totalmente transparente, honesta. La planta hoy está abandonada, hay una inversión de 11 millones de soles, pero los suizos están muy desconfiados por todos los hechos de corrupción que han habido. Primero tenemos que salir de este entuerto que nos ha dejado la gestión de Cornejo y luego elaboraremos un nuevo contrato.

Gasco aseveró que hará un pedido formal para declarar en emergencia a Chiclayo por las mafias que existen. “Todos quienes estamos luchando contra la corrupción necesitamos protección, que el Estado proteja lo que estamos haciendo”.

A renglón seguido dijo que él puede cometer errores, pero jamás promoverá un acto de corrupción, “por eso he pedido a todos mis gerentes y funcionarios que jamás cometan algo de ello, porque serán puestos inmediatamente ante la Contraloría y las autoridades competentes para que sean investigados”.

Malas obras

El alcalde de Chiclayo explicó que están haciendo pruebas de diamantina (proceso por el cual se obtiene un pedazo de asfalto para ver el grosor) a todas las calles donde se invirtió dinero de la reconstrucción para la rehabilitación de pistas, para constatar si se han ejecutado de acuerdo a lo que mandaba el expediente técnico, si se han invertido materiales de buena calidad.

“Hasta ahora vemos que en la mayoría de casos no cumplen con las especificaciones técnicas, dónde han estado los organismos supervisores que se contrataron, donde debería hacerse de 5 centímetros lo han hecho de 2 o 3 centímetros de capa asfáltica que no va a durar, con una lluvia fuerte eso desaparece. Estamos preparando las denuncias del caso”, sentenció.

Indicó que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios les ha aprobado 18 obras cuyos expedientes técnicos se están terminando y a fines de este mes los tendrán listos para luego ir a la licitación. “Es la primera muestra que le voy dar al Gobierno Central que quiero actuar con eficiencia y con premura porque Chiclayo lo necesita”.

Asimismo informó que han declarado en emergencia administrativa a la municipalidad para darle mayor funcionalidad, y están en conversaciones con la Contraloría para que esta entidad ponga mayores ojos a la gestión para que no haya ningún problema más adelante. Incluso le ha pedido al contralor Nelson Shack que Chiclayo sea el piloto a nivel nacional sobre el control concurrente que deben aplicar para transparentar todo.

Informalidad

Una papa caliente que va a tener que enfrentar es el tema del comercio ambulatorio, ¿cómo piensa abordarlo de manera integral?

Nosotros vamos a ampliar el primer anillo vial, y dentro de ese espacio no habrá un solo ambulante, un solo paradero informal, vamos a evitar que llegue el transporte formal a las calles del centro, voy a conversar con los transportistas de buses interprovinciales que no deben ingresar al nuevo anillo, que vayan viendo donde se trasladan. Habrá confrontación, pero también mucha firmeza de nuestra parte, cuento con el apoyo del pueblo que quiere orden, no quiere ver buses estacionados en las calles del centro, taxis o mototaxis o cualquier vehículo estacionado en zonas rígidas. A mí me han elegido para poner orden, no para entregar las calles al comercio ambulatorio, vamos a entrar al mercado Modelo y limpiaremos sus calles de toda la informalidad existente, luego se verán alternativas donde esa gente pueda ir.

Asimismo Marcos Gasco señaló que hablar de un nuevo mercado Modelo por ahora no es viable, porque hay un inconveniente con los propietarios de las 36 tiendas que quieren el pago de un justiprecio muy oneroso que la municipalidad no va a poder asumir, y el Ministerio de Economía tampoco va a dar el dinero.

Baja recaudación

¿Le preocupa las bajas recaudaciones del CGT que en los últimos años no ha podido llegar a las metas?

Uno de los puntos que internamente estamos corrigiendo y que no se hizo en las gestiones anteriores son los sistemas de información (software). Hemos puesto la persona indicada, se ha dado el soporte técnico para que el CGT esté apoyado por un buen sistema de información, antes podían aparecer deudores, como también desaparecerlos y nadie se enteraba. Estamos en conversaciones con empresas y el Banco Interamericano de Desarrollo para que puedan dar a fondo perdido financiamiento por este tipo de sistemas de integridad, para que nadie pueda mover esa información y quien lo haga rápido podrá ser detectado. Por ejemplo, hay una deuda de 30 millones de soles que está allí, pero que no se cobra.

He dialogado con el jefe del CGT, César Torres, y le he pedido que sea más ejecutivo para alcanzar las metas, en enero se plantearon S/3.2 millones y se ha logrado S/3.4 millones, pero aún es insuficiente, porque lo que se tiene que recaudar es S/6 millones mensuales para que cubra el 8% que ellos retienen y con recursos directamente recaudados pagar los salarios de todos los trabajadores. Confío en la honestidad y capacidad de Torres, tiene todo mi respaldo.

-Pero para llegar a esa recaudación, la población también tiene que recibir mejores servicios.

Estamos en eso, el tema de la limpieza lo estamos enfrentando con profesionalismo, con los pocos recursos se están recuperando los parques que han estado abandonados. Los cambios se van a ir notando progresivamente.

A una autoridad se lo recuerda por alguna obra de trascendencia que ejecuta en su ciudad, ¿cómo quiere que lo recuerden a usted?

Por ahora lo primero: el ordenamiento, limpieza pública, transparencia en cada acto de la gestión municipal. Saliendo de estas emergencias nos vamos a dedicar al trabajo de largo plazo.

Pacto colectivo

Marcos Gasco manifestó que los trabajadores ediles querían que se firme el pacto colectivo que dejó irresponsablemente David Cornejo, el cual le iba a costar S/12 millones más a la ciudad, el MEF y la Contraloría ya señalaron que ese pacto no puede ejecutarse, porque sino nosotros estaríamos en problemas. Ya se les ha dicho a los empleados que ese pacto no va y vamos a conversar siempre. Otro punto negativo del pacto colectivo es, por ejemplo, la lactancia materna que en la municipalidad es de siete años; es decir, una beneficiaria puede llegar a laborar dos horas después hasta ese tiempo; se pagan dos CTS y la comuna tiene que pagar los aniversarios de los trabajadores, en los pactos obligan a darles miles de soles para sus celebraciones. La herencia laboral es otro punto negativo, el trabajador que cesa puede elegir a su hijo, sobrino o primo para que ocupe su puesto, este tipo de costumbres han provocado este desorden en la comuna, todo eso se va a conversar.

¿Se arrepiente de haber colocado la alfombra roja el día de su juramentación?

Fue una torpeza, una mala señal, pero no de mi parte sino de los organizadores, el señor que puso los arreglos florales quiso congraciarse y colocó esa alfombra que a mí me sorprendió, pero como ya estaba allí no había nada que hacer. Para mí fue un hecho intrascendente.