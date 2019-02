Choquehuanca pide a Villanueva coordinar más con la bancada oficialista

La congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Ana María Choquehuanca pidió al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva que haya mayor coordinación entre el Ejecutivo y la bancada oficialista. En ese sentido, espera un cambio por parte del premier.

“El primer ministro Villanueva está en todo su derecho de decir que no tiene bancada o que es parte de APP. Pero, tiene que diferenciar que el Ejecutivo es distinto al Legislativo tomando en cuenta que al gobierno actual se llegó por Pedro Pablo Kuczynski y es con nosotros que debe coordinar y tener mayor comunicación”, dijo Ana María Choquehuanca.

Ana María Choquehuanca aseguró que no tiene ninguna intención de deslindarse de la bancada oficialista, pese a los recientes hechos que evidencian una ruptura dentro de Peruanos por el Kambio. Manifestó que no va a las reuniones convocadas por la dirigencia porque no se considera militante.

Sobre el presente Peruanos por el Kambio, el congresista Juan Sheput dijo que la verdadera bancada oficialista es la Bancada Liberal. "Ellos (la Bancada Liberal) no quieren reconocer que son oficialistas. Son comodines u oportunistas. Vamos al hecho de que el Gobierno está por una agenda por la cual no votó el Perú", dijo.