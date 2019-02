Acción Republicana buscará un quinto integrante para lograr su inscripción

Luego que Salvador Heresi anunciara que no iba a integrar ninguna bancada, Acción Republicana anunció que buscan un quinto integrante para lograr su inscripción. Sin embargo, no descartan formar parte de otra bancada, pero sería una última medida.

"[Heresi] nos ha comunicado su decisión y nosotros la respetamos. Tuvo buena voluntad, pero le han puesto una valla que resulta alta en estas circunstancias […] Hay la intención de que no se forme una nueva bancada, pero vamos a insistir. Hay otros congresistas no agrupados. Vamos a ver si quieren un cambio real", dijo Jorge Castro.

Salvador Heresi agradeció a Acción Republicana, pero dijo que prefiere evitar suspicacias ante la opinión pública. "No voy a pertenecer a la bancada de Acción Republicana que tan gentilmente me habían invitado, porque consideramos que es importante ser orgánicos en las decisiones partidarias", dijo el secretario general de Peruanos por el Kambio.

Acción Republicana está conformado por Jorge Castro (ex Frente Amplio), Pedro Olaechea (ex Peruanos por el Kambio), Marita Herrera (ex Fuerza Popular) y Julio Rosas (ex Alianza para el Progreso). Para que puedan ser inscritos como bancada, requieren un mínimo de cinco congresistas.