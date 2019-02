Meléndez sobre Salvador Heresi: "No tiene potestad para direccionar alguna decisión"

El partido Peruanos por el Kambio (PpK) continúa viviendo una etapa de incertidumbre tras la renuncia de su presidente, Pedro Pablo Kuczynski y una serie de cambios que se avecinan como el de la modificación del nombre oficial de la agrupación política. En este contexto, Salvador Heresi declaró que los congresistas "deben decidir entre ser oficialistas o ser militantes".

Al respecto, el vocero de la organización política, Jorge Meléndez, precisó en conversación con Correo que "a nivel partidario está en su derecho de proponer lo que crea conveniente, pero en la bancada no tiene esa potestad para direccionar alguna decisión; ha perdido su derecho".

Estas declaraciones llegaron poco después de que el todavía secretario general de PpK manifestara a través de sus redes sociales su postura, además de criticar al presidente Martín Vizcarra, quien afirmó que el Gobierno es independiente.

"No es democrático, ni constitucional decir que como uno es invitado el gobierno es independiente. Si el partido no participa en gobierno es obvio que debe deslindar", precisó entonces el exministro de Justicia. No obstante, Meléndez indicó que "invocaría que se busque una comunicación directa con el jefe de Estado para aclarar este tipo de comentarios".

Cabe precisar que Jorge Meléndez informó también que descartaba su renuncia a Peruanos por el Kambio pese a las modificaciones a las que está sujeta. "Hemos sido elegidos para representar esta bancada y me voy a quedar allí, no renunciaré", señaló.