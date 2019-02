“No creo que Salaverry tenga los votos para reelegirse. Sería un error”

Se anunció que el partido cambiará de nombre. ¿Tiene algo que ver con su relación con el presidente Martín Vizcarra?

No. Nosotros no somos oficialistas ni tenemos dependencia con el señor Vizcarra. No soy oficialista y no nos consideramos oficialistas. El atributo de un oficialista es claro: coordinación permanente, partido político vinculante, agenda común, etc., pero eso no hay.

¿Hay alguna bancada a la que se llamaría oficialista?

Sí, la Liberal. Con complejo de inferioridad, no quieren reconocer que lo son. Reúnen los atributos del oficialismo: hay coincidencias, agenda, tienen ministros, funcionarios y son palaciegos... Mañana, tarde y noche, los veo por ahí.

Para recomponer las comisiones del Congreso, ¿se debe esperar hasta julio?

En esto soy claro: bienvenidas las bancadas, pero no la reestructuración de comisiones. Si uno alienta ese tipo de cosas, se van a tener renuncias y nuevas comisiones todo el año y será imposible manejar el Congreso. Por eso el reglamento estipula que en los cinco días de instalada la nueva legislatura proceden a reconformarse las comisiones ante la iniciativa del oficial mayor. Si se hace eso ahora se generará un precedente que a la vez va a ser un estímulo para que se formen nuevas bancadas, se reestructuren las comisiones y nos generan una serie de problemas. Soy institucionalista.

¿Salaverry podría reelegirse como presidente?

No creo que tenga los votos. Sería un tremendo error.

Él ha dicho que investigará las gestiones de Salgado y Galarreta, y no renovará a 130 trabajadores, de los cuales 100 militan en Fuerza Popular.

Me parece muy bien. El lunes puse en Twitter que desapareció la cuenta ‘Jóvenes con Keiko’. Luego apareció ‘Jóvenes con K’ y ellos argumentan que esa siempre fue la cuenta. La cosa es que ‘Jóvenes con Keiko’ desapareció. Lo que sucede es que eran asalariados y la política asalariada es la peor, no sirve porque no tiene convicción, no tiene sostenibilidad y es una suerte de mercenarismo político.

Pese a que la orden de Salaverry puede no estar mal, ¿acaso no es todo parte de un cálculo político?

Indiscutiblemente, es una medida política que avalo, porque creo que es una medida que ayuda al funcionamiento del Congreso y también va a beneficiar a la larga al fujimorismo, si es que lo ven bien, pero es indiscutiblemente una medida política. ❧