El topo favorito

Con los votos del fujimorismo, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso decidió seguir esperando que la Comisión de Constitución emita una opinión sobre si procede el desafuero del legislador Edwin Donayre, luego de la sentencia que contra este emitió la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima que lo condenó a 5 años y 6 meses de prisión por el robo de gasolina cuando fue un alto mando del Ejército.

Esta dilación es bochornosa por varias razones, especialmente por dos, porque el pedido de opinión a la Comisión de Constitución fue aprobado el 3 de diciembre, sin que este grupo de trabajo, presidido por Fuerza Popular, adoptara un acuerdo; y porque esa consulta no es necesaria, debido a que la sentencia contra Donayre no tiene efecto suspendido, es decir, no requiere de segunda instancia para su ejecución.

El interés de Fuerza Popular por blindar a un legislador de otra bancada –Alianza para el Progreso– es notable; es obvio que el propósito es garantizarse un voto en el pleno del Congreso, muy necesario en la correlación de fuerzas del Congreso cuya mayoría intentan recuperar, a costa de convivir con un sentenciado que afectó el patrimonio del Ejército.

El caso Donayre es emblemático para el Ejército y el Congreso. En el proceso ha quedado demostrado que se apropió ilícitamente del combustible asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur; él y sus cómplices hicieron pedidos extraordinarios de combustible, para beneficiarse económicamente entre enero y noviembre del año 2006. El combustible fue desviado a grifos particulares.

El legislador ha funcionado como un topo del fujimorismo dentro de otra bancada, prestándose al juego de este grupo y acompañando sus campañas, como cuando se presentó disfrazado de víctima del terrorismo al Lugar de la Memoria (LUM), y es ahora mismo el símbolo de la impunidad de la que gozan los corruptos. No sorprende por eso la amenaza lanzada a sus socios hace poco cuando refiriéndose a la posibilidad de su desafuero dijo “no solo va a rodar la cabeza de Donayre sino la de muchos”.

La permanencia de Donayre en el Congreso es una afrenta al Ejército Peruano y a su tradición patriótica, que reclama castigo a quienes se burlaron de su historia y misión. Es también incompatible con cualquier llamado a lucha contra la impunidad. La protección de la que goza en el Congreso a pesar de haber sido condenado por el Poder Judicial en un proceso con garantías, es una herida abierta que nos recuerda que algunos políticos usan su poder para proteger a sus socios sin importar el daño que ocasionan a las instituciones.

Debe acabar ahora mismo el cálculo político que privilegia la contabilidad de los votos en el Congreso por encima de las sentencias judiciales firmes. Las operaciones encubiertas que protagonizan los topos parlamentarios bloquean toda posibilidad de mejorar el ejercicio legislativo.