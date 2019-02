Caso Donayre: Tubino niega blindaje pese a que siguen dilatando evaluar inmunidad

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que en la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no blindaron al congresista de Alianza Para el Progreso, Edwin Donayre.

Incluso, Carlos Tubino dijo que actuaron de acuerdo a la ley, por lo que esperarán la opinión consultiva de la Comisión de Constitución para evaluar el levantamiento de inmunidad parlamentaria de Edwin Donayre.

“En esta comisión se ha actuado sin blindar a nadie y eso es lo que hemos hecho hoy, a pesar de que muchas personas inventan cosas diciendo algo que al final no es cierto. Nosotros estamos actuando con corrección y no con prepotencia”, dijo Tubino.

Además, justificó que la Comisión de Constitución no haya brindado la opinión consultiva solicitada hace más de 50 días y culpó a los legisladores de izquierda, asegurando que estos no asisten y no se logra el quórum.

“No es una comisión [la de Constitución] que está con los brazos cruzados. A veces no ha tenido quórum gracias a los congresistas de izquierda”, indicó el fujimorista, quien añadió que se debe respetar la autonomía de poderes.

Cabe anotar que este martes, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, el vocero de Fuerza Popular solicitó esperar a la Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, para ver el caso de Edwin Donayre.