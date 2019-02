Ministro Oliva sobre caso Odebrecht: "Lo más importante es que sepamos la verdad"

El preacuerdo de colaboración con Odebrecht no tiene aún una fecha definida para ser suscrita, no obstante, se conocen detalles como los del monto de reparación civil que le corresponde pagar al Perú de 610 millones de soles así como la revelación de información detallada sobre diversas casos de corrupción en el país.

En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, expresó en Canal N que "lo más importante para el país es que todos sepamos la verdad de lo que ha sucedido", respaldando así las labores de los fiscales el Equipo Especial Lava Jato.

Pese a la afirmación, Oliva expresó con moderación que no tenía conocimiento de las negociaciones de la delegación que viajará a Brasil para realizar los interrogatorios en febrero y marzo, integrada por José Domingo Pérez, Rafael Vela, entre otros. "No he participado en ningún tipo de conversación al respecto, señaló.

Acerca del monto de reparación acordado y que puede abrir otras investigaciones así como incrementar sobre las base de las confesiones de los colaboradores eficaces, el ministro Oliva indicó que "hemos hecho algunos cálculos y la cifra sale muy parecida a la que el procurador está pidiendo".

En la misma línea, el titular del MEF expresó que "la cifra que ha salido en los medios podría ser justificable en el marco de la ley que ha salido", y que fue la misma que aprobaron Fuerza Popular y el Apra (Ley 30737).

Finalmente, Oliva aclaró que "la ley les da la potestad de poder negociar libremente el acuerdo de colaboración eficaz" y que "el monto sale más o menos lo que están planteando", en referencia a los fiscales del Equipo Especial que debe regresar este viernes de su viaje al Principado de Andorra.