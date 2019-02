Lecaros: Sistema de justicia es como una mesa a la que le falta una pata

Arequipa. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, apeló a la metáfora para definir la situación del sistema judicial en el Perú: "Es como una mesa a la que le falta una pata".

Lecaros pide el rápido funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo que evaluará y ratificará a los jueces y fiscales. Aunque también señaló que el debate de la ley orgánica de la junta debe ser profundo e incorporar las propuestas efectuadas por los magistrados.

El JNJ sustituirá al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyos integrantes, según cientos de audios, traficaban con los nombramientos y cometían una serie de delitos.

El Gobierno planteó la creación del JNJ, cuya ley orgánica se debate en el Congreso en medio de marchas y contramarchas.

Desde Arequipa, Lecaros invocó a los congresistas a que dejen de lado sus diferencias políticas y piensen en el país. "El Perú necesita una justicia transparente y eficaz, que genere seguridad jurídica y, a su vez, traiga el desarrollo", sustentó.

Según el presidente del Poder Judicial, la falta de este organismo no solo paraliza parte de la actividad judicial, si no que crea una suerte de impunidad. No se puede retirar a los malos magistrados.

Estas declaraciones fueron dadas tras la Reunión Anual 2019, con los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú, evento realizado en la Ciudad Blanca y que culmina hoy.

El titular del PJ también pidió al Congreso que tome en cuenta las recomendaciones que hizo la Sala Plena de la Corte Suprema. Primero, debe aprobarse una ley para la conformación de la Comisión Especial, que elegirá a los miembros de la JNJ. La Comisión Especial la presidirá el defensor del Pueblo y la integrarán el titular del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y dos rectores de las universidades públicas y privadas.

Según Lecaros, la conformación del grupo puede tomar hasta dos meses, tiempo en el cual el Congreso puede analizar a profundidad la propuesta de ley de la JNJ. Este organismo estará conformado por siete consejeros titulares, elegidos por meritocracia.

"Cualquier improvisación traerá gravísimos problemas a futuro. Si queremos reformar la justicia, tenemos que hacer una norma que sea absolutamente meditada y consensuada", acotó.

Caso policías

José Luis Lecaros contó que alcanzaron iniciativas legislativas a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, para que se aprueben normas que respalden el trabajo policial. Esto, a raíz del rechazo que causó en la ciudadanía el encarcelamiento de un agente PNP de la ciudad de Piura, por abatir a un presunto delincuente.

El Poder Judicial propuso que el Comando PNP pueda acreditar el arraigo laboral y domiciliario del agente procesado, que fue uno de los cuestionamientos al momento de pedir su prisión preventiva.

Además, se propone que el lugar donde cumpla prisión preventiva sea una dependencia policial y no un penal. Por último, se plantea el uso de cámaras de video o audio en la indumentaria policial para acreditar la correcta aplicación de los procedimientos. El magistrado negó que los jueces y fiscales actúen en contra de la policía, pues solo tomaron en cuenta la ley y el Código Procesal Penal.

EN CONTRA DEL POLÍGRAFO

Ayer por la tarde, los presidentes de las cortes, con la rúbrica del presidente del Poder Judicial, emitieron un pronunciamiento dirigido al Congreso de la República.

En este, expresan su preocupación por la ausencia de consenso en el Parlamento y demandan que se tomen en cuenta sus observaciones a la ley orgánica de la JNJ, respecto a la ratificación y evaluación parcial del desempeño de los jueces.

Allí se menciona el uso de un polígrafo como una prueba de confianza, lo que para los jueces resulta inconstitucional y afecta la dignidad del magistrado.