¿Heresi puede integrar nueva bancada siendo militante de PpK?

El parlamentario no agrupado Salvador Heresi es uno de los rostros de la nueva bancada Acción Republicana —la cual se presentó esta tarde en conferencia de prensa—, que busca inscribirse para incorporarse al trabajo legislativo.

La eventual nueva agrupación está compuesta por disidentes de otras bancadas: Pedro Olaechea y Salvador Heresi (ex Peruanos por el Kambio), Marita Herrera (Cambio 21), Julio Rosas (ex Alianza para el Progreso) y Jorge Castro (ex Frente Amplio).

Sin embargo, ha significado un obstáculo para la admisión de Acción por la República el caso específico de Heresi, quien de acuerdo al portal Infogob es militante activo de Peruanos por el Kambio, partido del cual también es secretario general.

El artículo 37 del Reglamento del Congreso precisa cómo están conformados los grupos parlamentarios, asociaciones que comparten “ideas o intereses comunes”. En esta línea, el inciso 3 de la misma norma señala:

“En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido”

Según pudo conocer La República, la interpretación de este apunte impediría la inscripción de Acción Republicana, ya que se necesitan como mínimo a cinco congresistas para conformar una nueva bancada en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

Intentamos recoger los descargos del parlamentario Salvador Heresi, pero hasta el cierre de esta nota no contestó nuestras llamadas y mensajes.

Durante la conferencia de esta tarde, el legislador en mención anunció que en los próximos días habrán cambios importantes en Peruanos por el Kambio. “Seguramente habrán acuerdos del partido para hacer un llamado a los congresistas que tienen militancia de Peruanos por el Kambio a asumir una posición política con el gobierno del presidente Vizcarra y con el Parlamento Nacional”, señaló.