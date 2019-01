Arequipa: El estilo de gobernar de Elmer Cáceres Llica

Cuando el gobernador Elmer Cáceres Llica juramentó a su cargo, prometió una gestión de puertas abiertas para los arequipeños y su sociedad civil organizada. “No los voy a defraudar, trabajaré noche y día para sacar adelante a nuestra región”, señaló.

Pero ese anuncio, en menos de un mes de gestión, aún está a nivel de discurso, no se trasladó a la realidad. Según las versiones de su propio vicegobernador Walter Gutiérrez y un asesor cercano, Cáceres Llica no ha completado la cantidad de asesores capacitados que lo guíen; lo peor, tampoco asiste a su despacho a atender a los pobladores que desean conversar con él.

El mejor ejemplo de esa situación ocurrió el jueves pasado. A las 7:30 de la mañana estaba pactada una reunión con el ministro de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo. El gobernador llegó con diez minutos de retraso. Tras la reunión, Cáceres Llica salió por la puerta trasera de su despacho con rumbo desconocido.

A esa hora, dirigentes de la Asociación Concesionaria Zamácola querían conversar con él. Con anticipación tramitaron una reunión para gestionar la compra de terrenos del gobierno regional destinados a un proyecto agrícola y de vivienda. En la puerta del tercer piso que lleva a su despacho, les dijeron que había salido de viaje junto al ministro Mostajo.

Desde el ministerio de Agricultura negaron que Cáceres Llica los haya acompañado. Para demostrarlo, enviaron fotos de la inauguración que hizo Mostajo en una planta de acopio lechero en el distrito de Majes (Caylloma).

Walter Gutiérrez, que ese día atendió a los dirigentes de Zamácola, confirmó que el gobernador no estaba yendo a despachar todos los días y él debía atender algunas citas ya pactadas. “He evitado hasta el momento unas seis protestas. No me imagino qué pueda pasar si es que no viniera a despachar, esto sería un desgobierno”, indicó.

Al mismo tiempo, Gutiérrez señaló que hace 15 días no se reunía con Cáceres Llica, lo que hacía aún más difícil darle a conocer las preocupaciones de la población. “Si tras los 100 días de silencio que ha anunciado no se dan resultados claros, empezaremos a ser fiscalizadores sobre la gestión del gobernador”, agregó Gutiérrez.

Faltan cubrir puestos

Este además contó que aún faltaban cubrir algunos puestos de confianza y que Cáceres Llica no acepta ninguna de sus propuestas para ocupar esos puestos. “Hay que darle tiempo para que trabaje, esperaremos a ver qué pasa”, finalizó.

Hugo Mendoza fue candidato del movimiento de Cáceres Llica. Tras haber perdido la elección en Yura en la segunda vuelta, fue asesor de prensa del candidato. Ahora se convirtió en asesor externo en temas de Salud del gobernador. Este admitió que, efectivamente, faltaban hombres de confianza principales y que los únicos que en un principio estaban trabajando con Cáceres Llica eran cuatro, los más cercanos a la campaña.

El problema es que ninguno de ellos es especialista. Por ejemplo, Mendoza dice ser periodista. “No es necesario que sepamos todo. Yo estoy visitando los hospitales y viendo las deficiencias. De eso doy cuenta al gobernador”, indicó, justificando su presencia y el sueldo de más de cuatro mil soles que percibirá mientras haga esa labor.

En ese círculo también figura Edwin Esquivel, asesor de campaña del exalcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, quien también apoyó en la segunda vuelta a Cáceres Llica. Según fuentes del gobierno regional, ahora estaría asesorando directamente al gobernador. Cuando le consultamos, indicó que no era nada todavía. “Estoy viendo si me dan un puestito”, dijo. Lo extraño es que Cáceres Llica llegó a la reunión con el ministro Mostajo en un auto blanco junto a Esquivel.

Del trabajo del resto de asesores externos se conoce poco, la mayoría ha preferido no hablar para esta nota.

El mismo actuar

El gerente de Transportes, Grover Delgado, ha dicho que solo atenderá a la prensa y la población entre las 9 y 11 de la mañana los martes y jueves. Lo buscamos en ese horario, sin embargo, las dos veces que lo intentamos no estaba en su despacho. Su secretaria indicó que estaba en reuniones.

El jefe del área de Imagen Institucional, Valerio Andía, que debe ser el nexo con los medios de comunicación, sólo a veces contesta el celular; cuando se le solicita información dice no tener conocimiento. Por ejemplo, la semana pasada el gobernador estuvo en el GORE Ejecutivo en Lima, pero hasta el momento no se conoce qué recursos lograron para proyectos en la región.

Gregorio Palma es el gerente general, el segundo después de Cáceres Llica. Tampoco habla. Nunca contestó las llamadas que se le hicieron para conseguir una versión oficial de este informe.