Alto al feminicidio

Nos matan

Claudia María Hernández, comunicadora política.

Decía la escritora modernista Virginia Woolf, refiriéndose a las mujeres que padecían la subvaloración del género en el Siglo XX: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que se pueda imponer a la libertad de mi mente”. Nuestro empoderamiento aún no le termina de gustar al “macho” de biberón, ese que se cultivó en el seno de familias que justifican el antivalor y que piensan que la coerción es algo normal. Muchas de esas personas también son autoridades, de aquellas que no acogen las denuncias con la seriedad que corresponde. Aún no termina enero de este año y los índices de feminicidio van in crescendo, como si un promedio de 10 asesinatos por mes no fuera ya del todo grave al cierre del 2018. Demandamos una justicia ÁGIL que otorgue garantías a las víctimas de la violencia y que les permita un mañana pues muchas, tras denunciar, no viven para contarlo.

Urge una cultura de equidad

Andrea Paola Dávalos Valdivia, poeta.

Diana Russel, activista feminista sudafricana, nombra públicamente el término feminicidio por primera vez en 1976 con la intención de diferenciarla de la palabra neutral homicidio y de esta manera reconocer y visibilizar la discriminación, desigualdad y violencia contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte. En el año 2007 México fue el primer país en introducir el feminicidio en el código penal y en el 2013 Perú lo tipifica como delito autónomo, incorporando el artículo 108 en la ley Nº 30068 con pena privativa de libertad no menor a 15 años. En el año 2014 la RAE recién reconoce solo el término femicidio. En nuestro país, en el 2018 hubo 149 feminicidios y en lo que va del 2019 ya son 10. La legislación no va a resolver el problema, necesitamos replantear la cultura de inequidad a favor del varón que impera, propugnando una educación y cultura de equidad.