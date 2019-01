Vilcatoma pide a Kenji y Keiko unirse para lograr libertad de su padre

La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma se manifestó sobre el retorno de Alberto Fujimori a prisión luego de permanecer 113 días internado en la clínica Centenario. En ese sentido consideró importante que las diferentes entre sus hijos Kenji y Keiko debe culminar.

"Keiko y Kenji deben saber superar todas sus dificultades y sacar adelante a su padre y lograr su libertad", dijo Vilcatoma a la prensa desde el Cusco. Al respecto, espera que la bancada naranja pueda trabajar una "salida política" para la liberación del exdictador.

Como se recuerda, Alberto Fujimori volvió a prisión luego que el Poder Judicial dejara sin efecto el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, decisión muy criticada por Fuerza Popular. "La bancada tiene una posición siempre de no usar el poder político para temas familiares o personales. Esperemos que se encuentre una salida política para Alberto Fujimori", manifestó Vilcatoma.

Por otra parte, Yeni Vilcatoma remarcó que continúa elaborando la denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por presuntamente haber faltado al artículo 126 de la Constitución, esto cuando era ministro y vicepresidente.

"El presidente de la República no ha sido transparente con los peruanos, no ha dicho la verdad, él tenía una relación contractual con la empresaOdebrecht le mintió al país. Lo más grave es que no tenemos de parte de él no expulsar a las empresas corruptas del país. Eso sería un acto concreto de lucha contra la corrupción", finalizó Vilcatoma.