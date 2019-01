El test venezolano

Venezuela fue en los últimos años un test de democracia al que se aplicaba en relación a si su gobierno cumplía con los estándares de este régimen político, no solo por su origen –cuestionado desde el referéndum del 2009– sino por su comportamiento. En las últimas horas es también un test sobre la calidad de algunos análisis que pretenden ser rigurosos sobre la lucha por el poder que se libre en ese país, cargados de una apreciación subjetiva de la realidad.

En el respaldo a Maduro o en la posición que se coloca de perfil a la crisis de los últimos días, sobresale el sesgo extremista que ignora la épica de un pueblo que por enésima vez se levanta unido y multitudinario contra un régimen que reúne atributos objetivos e irrebatibles que deberían ser la base de cualquier análisis serio: es repudiado y se encuentra en descomposición; es autoritario y violador sistemático de derechos y libertades; ha fracasado en lo económico y político; es ultracorrupto; y ha destruido las instituciones y echado a perder el futuro de una generación de venezolanos.

La reflexión pro Maduro o de perfil a la crisis carece de estructura; soslaya las tendencias del proceso, es decir, la pérdida de la legitimidad y de la mayoría de un régimen que manoseó el cambio para no hacerlo, y proyecta un relato de actores de baja calidad, con argumentos de parte muy febles (Como el que señala que EEUU tiene intereses en Venezuela. Claro, Rusia no, Turquía no, China no), un escenario de crisis que invisibiliza el principal factor, la calle, y a las variables que inciden en su movilización: el agotamiento de chavismo/madurismo, la crisis económica, la pérdida del salario, el hambre y la migración. Lo cierto, es un discurso más que un análisis.

Esta narrativa reduce el futuro de un pueblo de 31 millones de habitantes a la geopolítica, absolutizándola y agregando en ella a todos los elementos de la crisis, cerrando el debate sobre los hechos y sobre las salidas. De ese modo, lo más importante es la posición de EEUU, sin importar el contexto y la vigencia de los actores internos, una dinámica de batalla cuerpo a cuerpo en la que solo importa el despliegue de la fuerza y donde todo es conspiración, una escena de titiriteros y títeres, sin ciudadanos, sin Congreso y sin una Constitución que defender.

En esa visión, los principios tienen un alcance muy limitado. Se achata el principio de autodeterminación de los pueblos al ignorar al pueblo mismo, que está movilizado a pesar del terror de los paramilitares y de los muertos, de la justicia tomada por Maduro y su sistema electoral fantoche. De ese modo, se pretende vender la autodeterminación de los pueblos como autodeterminación de los gobiernos.

El argumento más falso es el dilema Maduro o Trump. El historiador mexicano Enrique Krauze me releva de más argumentos contra el chantaje que entraña esta falsa disyuntiva (“rechazar a dictador Maduro no es apoyar al fascista Trump. Es apoyar la voluntad democrática del pueblo venezolano), aunque anoto igual la lógica de guerra presente en ese dilema, con solo dos enemigos en la batalla, uno de los cuales “tiene” que ser el bueno. En esa idea, no hay transición posible, o siquiera diálogo.

Esta reflexión hace mal uso del concepto de “golpe de Estado” para sacarle las castañas del fuego a un régimen permanentemente golpista que disolvió el Parlamento, capturó los medios, copó todos los otros poderes del Estado y pactó el co-gobierno con una camarilla militar que nadie ha elegido. En esta mirada de la crisis venezolana, los golpistas son los que marchan, los que son asesinados por los uniformados y el parlamento elegido democráticamente. La víctima de ese golpismo es –¡paradoja de esta versión de la realidad!– el presidente que se reeligió con fraude, sin oposición y con el apoyo de las FFAA.

Claro que Venezuela necesita diálogo, una vez que se vaya Maduro, porque él mismo usó las iniciativas de diálogo para quedarse, ganar tiempo y preparar la persecución de partidos, políticos, periodistas y líderes sociales. El futuro ya no es con él; es después de él.