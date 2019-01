Levantamiento de inmunidad de Moisés Mamani puede resolverse en 10 días

El caso de Moisés Mamani podría resolverse en 10 días en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, señaló César Vásquez, secretario de este grupo de trabajo. Sin embargo, remarcó que todo depende de la voluntad política que se le de al pedido del Poder Judicial.

"Sobre el proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria, este procedimiento demora de 15 a 20 días, pero con voluntad política, si hay voluntad, este proceso se puede culminar en 8 a 10 días dando derecho a su legitima defensa", dijo César Vásquez a RPP.

Vásquez señaló que el pedido del Poder Judicial ingresó el último martes al despacho de Daniel Salaverry y es él quien debe derivarlo a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. De enviarlo en los siguientes días, el caso de Moisés Mamani sería evaluado el martes 29.

"Me comuniqué con la presidenta de la Comisión, Luciana León, para que el lunes que retorna de licencia por maternidad pueda hacer la convocatoria para el martes 29 de enero", agregó. A la fecha, esta comisión no tiene otro tema en agenda que no sea el de Moisés Mamani.