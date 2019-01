Pérez asegura que filtración busca traerse abajo firma del acuerdo con Odebrecht

Para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existe interés de frustrar la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, tras la filtración de una copia del acuerdo al que se llegó con la constructora brasileña.

"Se van a mejorar los controles, definitivamente. Vamos a solicitar la reevaluación del personal, mayor nivel de seguridad, pero evidencia que lo que se está buscando es frustrar (el acuerdo)", señaló.

En declaraciones a Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato advirtió que la filtración trataría de evitar próximas declaraciones de exfuncionarios de Odebrecht.

"Determinados sectores están siendo muy críticos porque se ha dado a conocer el acuerdo preparatorio. Tienen un interés, y el interés es de que no se lleve con éxito la finalización de este acuerdo y que no continúe el proceso, que termine y haya impunidad", sostuvo el fiscal anticorrupción.

El magistrado se mostró preocupado por la filtración del preacuerdo de colaboración, tras indicar que las imágenes habrían sido capturadas por personas que han logrado ingresar a su despacho.

"Me preocupó esta situación porque me da a entender que alguien ha ingresado a mi oficina y ha tomado fotografías del acuerdo. Que salga esto finalmente confirma que, en efecto, hay informantes o personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente dentro de la fiscalía", manifestó.

En diciembre pasado, el fiscal José Domingo Pérez tuvo que lacrar su oficina al notar una alteración en el control biométrico de ingreso.

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, la Procuraduría Ad Hoc y la constructora brasileña Odebrecht esperan cerrar cuanto antes el acuerdo de colaboración eficaz.

Fuentes de la fiscalía indicaron que esperan que la firma del acuerdo se concrete el 5 de febrero en Brasil. Una vez que el documento sea aprobado por las partes, deberá ser homologado por un juez. ❧

