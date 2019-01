Revelan supuesto nexo entre el CNM y Edwin Oviedo.

¿Cómo Edwin Oviedo habría llegado a tener influencia en el hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)?, pues según declaró el electo alcalde de Olmos, Willy Serrato, ante el Ministerio Público, hubo un contacto que anexaba al Grupo Oviedo con el CNM.

Según sostuvo Serrato, Alberto Alva Azula, exasesor de Guido Aguila y delegado del club deportivo Juan Aurich, era el contacto. "Hago mención que el grupo Oviedo, a través de Edwin Oviedo, logra penetrar en el Consejo Nacional de la Magistratura eligiendo como asesor de la presidencia del CNM al abogado Alberto Alva Azula", dijo ante la Fiscalía según Canal N.

¿Quién es Alberto Alva? Abogado tiene 59 años y delegado del club deportivo Juan Aurich. Entre 2015 y 2016, el letrado fue asesor del exconsejero Guido Aguila. "Era la persona que le daba cuenta a Oviedo de casi la mayoría de casos", dijo Serrato.

Sin embargo, Ana María Yesquén, gerente de Comunicaciones del grupo Oviedo, negó esta versión. "Niego tajantemente que el señor Edwin Oviedo haya penetrado al señor Alberto Alva en el Consejo Nacional de la Magistratura", señaló.

Además, Guido Aguila, también opinó al respecto. "Jamás a mí me mencionó, me señaló la posibilidad de algo con el señor Edwin Oviedo. No hay vínculo entre el CNM y los casos que pudo haber tenido el señor Oviedo", sostuvo.

Según el testimonio de Willy Serrato, Edwin Oviedo, a través de Alva Azula quien era su operador en el CNM solicitó no ratificar al fiscal Sergio Zapata Orozco como fiscal provincial de Chiclayo.