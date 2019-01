Juan Luna Frisancho: “Keiko era la que manejaba el dinero” en la campaña 2016

El empresario Juan Luna Venero, imputado por el fiscal José Domingo Pérez en el caso de las aportaciones falsas a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, reconoció que la lideresa del fujimorismo era quien se encargaba de las finanzas del partido.

Keiko Fujimori ha declarado que estaba desvinculada totalmente de la administración de los fondos de financiamiento de su campaña. Por ejemplo, el 21 de octubre del 2018 dijo al programa Punto Final: “Es imposible que un candidato presidencial pueda encargarse y ver los detalles de la parte administrativa (de una campaña). De ninguna manera puedo estar al tanto de todos los temas financieros. En Fuerza Popular todo se maneja de manera bancarizada y de manera ordenada”.

Juan Luna, quien fue aportante en la campaña del 2011, y constituyó en el estado norteamericano de Delaware la entidad LVF Liberty Institute, que transfirió 65 mil dólares a la campaña del 2016, contradijo la versión de Keiko Fujimori. Señaló que en 2015 su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki llegó a Dallas, Texas, en compañía de Keiko Fujimori, y que en ese momento le pidió 40 mil dólares. Luna accedió, pero luego descubrió que el dinero había sido ingresado como “aporte” a Fuerza Popular.

“Para 2015, a mí no me quedaba ninguna duda que ella (Keiko Fujimori) estaba al comando o veía muy de cerca los temas de financiación”, señaló Juan Luna al programa Punto Final de Latina.

En el mismo encuentro, Luna constató que el mayor interés de Keiko Fujimori era el acopio de dinero. “En Dallas, tomando el café, le dije: ‘Keiko, ¿qué es lo que necesitas tú? Yo pensé (que mencionaría) algo relacionado con el plan de gobierno o algo por el estilo, pero me dijo: ‘Dinero’. Así, escuetamente. ‘Lo que necesitamos es dinero’, dijo.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunciará hoy sobre el requerimiento que le hizo ayer la Sala Penal Especial de la Corte Suprema respecto al establecimiento penitenciario en el que será internado Alberto Fujimori, tras haber sido constatado por médicos del Instituto de Medicina Legal de que sus males pueden ser atendidos ambulatoriamente.

Según figura en el oficio remitido por el Poder Judicial, el pronunciamiento del INPE deberá darse al segundo día de recepción del documento.

En tanto, abogados que patrocinan a los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta coordinan la presentación de una acción legal contra la Clínica Centenario por haber mantenido a Fujimori internado innecesariamente más de cien días.

Carlos Rivera, de IDL, señaló que la mayor evidencia de que hubo una actitud sospechosa de parte de la clínica está en el informe médico del Instituto de Medicina Legal.

En el Congreso, el vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, manifestó que su bancada pedirá explicaciones al Ministerio de Salud, porque hay normas que se tienen que cumplir.

Interrogatorio

- A diferencia de los cinco interrogatorios a los que respondió en anteriores ocasiones, Juan Luna Venero manifestó que en esta oportunidad todo estuvo referido a la campaña 2016 y a LVF Liberty Institute.

“A mí no me quedaba ninguna duda que (Keiko) estaba al comando de los temas de financiación. Ella se preocupaba por el dinero”.

La amistad con Jorge Yoshiyama

- Juan Luna Frisancho se vinculó con el fujimorismo por intermedio de un viejo amigo, Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka. Terminó por colaborar con la justicia cuando sospechó del origen de los fondos.

- “Conversando con Jorge Javier (Yoshiyama), viendo cómo se movían los dineros, lo emplazo y le digo: ‘¿De dónde viene el dinero?’. Porque veía las formas cómo movían el dinero debido a mi cercanía con Jorge Javier (Yoshiyama). Algo estaba raro ahí”, dijo.

- “(Yoshiyama) me dio la clásica respuesta: (el dinero) viene de empresarios que no quieren aparecer. Me citó algunos ejemplos de empresarios que él y yo conocemos. En ese momento esa explicación me satisfizo. Pero luego vinieron una serie de cosas que me hicieron sospechar”, afirmó.