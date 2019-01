Tubino asegura que bancada fujimorista desconoce denuncia de Vilcatoma a Vizcarra

El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró hoy a un medio local que su bancada ignora la denuncia constitucional que su colega Yeni Vilcatoma presentará en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra, por representar a la empresa C y M Vizcarra mientras ocupaba el cargo de ministro y vicepresidente de la gestión anterior.

“No puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”, dijo el vocero fujimorista.

En otro momento, el parlamentario preciso: “Nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente, tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión". Carlos Tubino mencionó que Fuerza Popular no puede pedirle a Yeni Vilcatoma detalles sobre la denuncia debido a que la congresista se encuentra de licencia.

Denuncia de Yeni Vilcatoma contra Martín Vizcarra

La mañana del lunes, la congresista Yeni Vilcatoma anunció que presentará una denuncia en contra de Martín Vizcarra por infringir la Constitución siendo representante de la empresa C y M Vizcarra durante su labor como ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente de la República.

En conversación con RPP, la parlamentaria indicó: “Desde mi despacho estamos elaborando (una denuncia constitucional) en contra del presidente por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución por las tantas mentiras que lamentablemente el presidente ha decidido darle a todos los peruanos ante la necesidad de dar ciertas explicaciones por conflicto de intereses con la empresa de la que era propietario, gerente de operaciones y vicepresidente del directorio”.