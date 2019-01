Fiscalía: Kuczynski entorpece trabajo pericial del equipo especial del caso “Lava Jato”

La Fiscalía Superior del Equipo Especial del caso Lava Jato sustentará este martes 22 de enero el pedido de apelación contra la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró fundada la tutela de derecho presentada por la defensa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

La resolución que favoreció al ex jefe de Estado le concede la instalación de un grupo de trabajo pericial (peritos de parte y perito oficial), así como el señalamiento de fechas para las diligencias en el proceso que está implicado.

Para la fiscalía la conformación de un grupo de trabajo pericial solo generaría la dilatación de las diligencias de la labor pericial.

El 14 de diciembre de 2018, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta, aceptó el pedido de Pedro Pablo Kuczynski de constituir un equipo pericial para todas las diligencias, en el marco de la investigación por el "Caso Westfield", que involucra a la empresa unipersonal de Kuczynski en negocios con la constructora brasileña Odebrecht.

Sin embargo, de acuerdo con la sustentación de la apelación, la fiscal adjunta del Equipo Especial, Elvia Caro Izquierdo, expresó: “El pedido de la defensa de Kuczynski está más ligado a pericias de carácter irrepetible como podría ser una pericia de campo, o como la exhumación de un cadáver, para extraer las muestras o información de la técnica utilizada, lo que es muy diferente a una pericia contable-financiera, donde el perito de parte no necesita estar presente en las misma diligencia del perito de la fiscalía. Ambos trabajos podrían realizarse en fechas distintas sin perjudicar las investigaciones”.

Al establecer un equipo pericial, ambos peritos deben estar presente en cada diligencia, en caso que el perito de parte no pudiera asistir, no se llevaría a cabo. Esto podría ser usado como una maniobra por la defensa para dilatar el proceso.

Por otro lado, la fiscalía también hizo hincapié en que el perito oficial tiene a cargo una serie de investigaciones, es decir, tiene una carga laboral considerable, lo que imposibilita establecer horarios o reuniones con el perito de parte.

Para César Nakazaki, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, el pedido está contemplado en el Código Procesal Penal.

“Siguiendo el procedimiento que establece la ley, nosotros también designamos a un perito, y en ese momento solicitamos que se inicie el trabajo en conjunto de los peritos, porque lo ideal es que solo haya una pericia discrepante, si es que hay algún punto en el cual no estén de acuerdo, de lo contrario todos llegan a la misma conclusión para que no haya diversas pericias”, arguyó Nakazaki.

El letrado cuestionó la decisión de la fiscalía de apelar la instalación de un grupo de trabajo pericial.

“Me llama la atención la posición de la fiscalía, porque en todos los otros casos se aplica, como en el caso de Ollanta Humala, o en el caso contra Alan García y todos sus ex ministros. Y en todos los casos sin excepción. Me atrevo a pensar que quizá la fiscalía lo que quiere es privilegiar su comodidad o su posibilidad frente a lo que dice la ley. Entonces, yo quisiera también esa posibilidad si yo también pudiera hacer que no se cumpla la ley y que se haga lo más fácil para mí, sería muy bueno. Si en caso un perito no cumple sus obligaciones, se establece sanciones o se cambia a los peritos o se les puede subrogar y punto”, finalizó Nakazaki.