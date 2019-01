Sigue libre sujeto que abusó de menor con autismo

A 20 años de prisión y al pago de 35,000 soles de reparación civil fue sentenciado Adán Noriega Saavedra, responsable del delito de violación sexual contra una menor con autismo ocurrido hace más de 10 años. Hoy el sujeto se encuentra libre.

La madre de la menor, quién hoy tiene 23 años, se percató que su hija padecía de síndrome de Asperger y espectro autista recién a mediados del 2008. Reveló que fue gracias a la confesión de su propia hija que logró enterarse del abuso sistemático del que fue víctima durante tres años por su entonces inquilino.

Tras la confesión, la madre denunció al sujeto pero no solo recibió indiferencia de parte de las autoridades sino además se percató de la escasa experiencia en el tratamiento de estos casos por parte de los operadores de justicia. No por nada el sujeto fue absuelto hasta en dos oportunidad luego de que los miembros del Poder Judicial determinaran que si bien hubo violación sexual, no existían las pruebas que responsabilicen a Noriega Saavedra.

Isabel Rosas Ballinas, abogada de la familia, informó a los medios que “estos casos son muy difíciles de resolver porque la mayoría de operadores de justicia no les creen a los adolescentes y menos si este sufre de discapacidad física o mental”, dijo la también ex viciministra de la mujer.

Como explicó la abogada, se violaron los derechos a la integridad física y psicológica, a la libertad sexual, autonomía y a vivir una vida sin violencia, derechos de vital relevancia constitucional, indicó.

Rosas Ballinas sostiene que el resultado de la nueva sentencia se debe al esfuerzo de la madre de 23 años quien no abandonó el caso durante estos diez años, tal como ocurre en muchas familias que no encuentran el apoyo del Estado.

“La señora no solo se encontró con un sistema que no cree en los testimonios de las victimas de violación, sino con sectores como el de salud que aún no cuenta con profesionales entrenados para atender la psicología y sexualidad afectada de las menores. Es un caso emblemático”, anotó.