Subcomisión: Segura contrató como técnica a excoordinadora de desactivado CNM

El fujimorista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, viene siendo cuestionado luego que se conociera que había dispuesto la contratación Liseth Melchor Infantes como técnica de la presidencia del mencionado grupo de trabajo.

La contratación de Liseth Melchor Infantes es criticada debido a que fue coordinadora parlamentaria del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, cuando Guido Aguila se desempeñaba como presidente. Actualmente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene pendiente el debate de una denuncia ciudadana contra el extitular del CNM.

La bancada del Frente Amplio rechazó la contratación de Liseth Melchor como personal de la subcomisión que tiene a su cargo importantes denuncias contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y contra el mismo Guido Aguila.

La República se comunicó con el congresista de Fuerza Popular, César Segura, quien se mostró sumamente incomodo con los cuestionamientos por la contratación de la mencionada abogada y recalcó que él evaluó su experiencia.

“Fue coordinadora parlamentaria de la institución (CNM). Lo que yo he evaluado de ella es su experiencia parlamentaria porque su tiempo en el CNM es muy corto. No creo que por haber trabajado en el CNM esté contaminado. Más de un año. Más tiempo a trabajado en el Parlamento”, precisó.

Asimismo, reiteró que el hecho de que sea extrabajadora del CNM no la descalifica como profesional. Sin embargo, indicó que ahora deberá evaluar su contratación.

“Yo lo que veo es la calidad profesional de la persona. Para este puesto evalué como a tres personas. Voy a tener que buscar entonces a alguien que sea de otro planeta que no haya trabajado nunca o que no viva cerca a quien está denunciado. Para evitarme problemas tendré que retirarla. Siendo político. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Yo te doy mi punto de vista. Ya la contaminamos a la señora", enfatizó.

Cabe precisar que, este último 14 de enero, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra los exconsejeros del CNM Guido Aguila, Julio Gutiérrez, Iván Noguera y Orlando Velásquez por presuntamente haber integrado una organización criminal.

Rechazamos la reciente contratación de Liseth Melchor Infantes quien fuera coordinadora parlamentaria de ex CNM Guido Águila, y ahora estaría siendo contratada como personal en Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde se investiga las denuncias contra los ex CNM. pic.twitter.com/0EwB4Z90Zv