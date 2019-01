Félix Moreno: PJ dictará sentencia este jueves por caso Fundo Oquendo

El Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao dictará sentencia este jueves por caso de tráfico de tierras del Ex Fundo Oquendo que tiene a varios involucrados, entre ellos, el exgobernador del Callao Félix Moreno. Este pronunciamiento se conocerá a partir de las 3 de la tarde.

A Félix Moreno se le acusa del presunto delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la venta de un terreno del Estado de 70 mil metros cuadrados, ubicado en el fundo Oquendo. Este acto ilícito provocó una pérdida económica de 10 millones de soles.

El juicio oral se inició en mayo del 2018 y la fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para todos los implicados. Además de Félix Moreno, se sindica como culpables a: Miguel Ángel Asencios Vega, Marco Antonio Palomino Peña, Eber Ramírez Sánchez, José Julián García Santillán, José Luis Casado Pinedo, Oscar Peña Macher y Oscar Peña Aparicio.

Como parte de su defensa en la última audiencia, Félix Moreno dijo: "Se me acusa de haber autorizado la venta del terreno, pero yo solo he hecho lo que dice el reglamento. Esto se ha satanizado, se me ha hecho aparecer como el jefe de una banda. ¿Cuál ha sido mi crimen? Firmar, pero esa es mi función. Hay traficantes de terrenos que me han denunciado y me están desgraciando la vida".